এনায়েতপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির স্মরণসভা

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও চৌহালী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীর ৭ম মৃত্যু বার্ষিকীতে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার বিকেলের দিকে বৈরী আবহাওযাকে উপেক্ষা করে এনায়েতপুর হাট চত্বরে লিয়াকত আলী স্মৃতি পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন থানা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আব্দুল মান্নান মেম্বর। সঞ্চালনা করেন সিরাজগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি ইউসুফ আলী শেখ।
প্রধান অতিথি ছিলেন এনায়েতপুর থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম রাজ। এসময় এনায়েতপুর থানা কৃষকদের সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হাসান, থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদুল ইসলাম ফরিদ, ইউপি সদস্য সোহেল মোল্লা, সিরাজগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি ওমর ফারুক ও স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মজিবার রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা বলেন, এনায়েতপুর থানা বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে দীর্ঘ ১৮ বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করা লিয়াকত চেয়ারম্যানের জীবনি ছিলো বর্ণাঢ্য। দলের ক্রান্তিকালে সম্মুখসমরের এই মানুষটির মৃত্যুর পর এখন তেমন কেউ মনে রাখছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একই সাথে আগামীতে দল লিয়াকত চেয়ারম্যানের পরিবারকে মূল্যায়ন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন।
পরে মরহুম লিয়াকত আলীর রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করেন ইকবাল হোসেন মাষ্টার।
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