রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উৎসব পালিত

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উদ্যোগে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উৎসব-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ।
সোমবার সকালে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-৩ এ উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তাহমিনা আখতার।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।
দুই দিনব্যাপী এ উৎসবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, রবীন্দ্র মেলা, সংগীত প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
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