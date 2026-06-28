দুবাইফেরত প্রবাসীর হারানো লাগেজ উদ্ধার, প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল আনসার

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হারিয়ে যাওয়া এক প্রবাসীর লাগেজ উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ আনসারের দুই সদস্য।
শুক্রবার (২৬ জুন) সকালে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপপরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো.আশিকউজ্জামানের পাঠানো সংবাদ এ তথ্য জানান
তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) রাত সোয়া ৮টার দিকে দুবাই থেকে দেশে ফেরা প্রবাসী মোহাম্মদ রুবায়েত মাতুব্বর হেভি লাগেজ-০৩ এলাকা থেকে নিজের ব্যাগটি খুঁজে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে দায়িত্বরত আনসার সদস্য মো. আকরাম হোসেন ও মো. ফয়েজ আহমেদ অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান শুরু করেন।
ব্যাগের গায়ে থাকা নাম ও ঠিকানার স্টিকারের সূত্র ধরে প্রায় ২০ মিনিটের অনুসন্ধানের পর রো-ডি (Row-D) এলাকায় অন্য এক যাত্রীর ট্রলিতে ব্যাগটির সন্ধান পান তারা। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে ব্যাগটি অক্ষত অবস্থায় প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
হারানো লাগেজ ফিরে পেয়ে প্রবাসী রুবায়েত আনসার সদস্যদের সততা, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের মানুষ ও রেমিট্যান্সযোদ্ধা প্রবাসীদের প্রতি দায়িত্বশীল ও মানবিক সেবা নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার, বিমানবন্দরের এ ঘটনাকে তারই একটি ইতিবাচক উদাহরণ হিসেবে দেখা
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