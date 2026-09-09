কাজিপুরে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের ক্রাশ প্রোগ্রাম উদ্বোধন

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে মশার প্রজননস্থল ধ্বংস ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজিপুরে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের ক্রাশ প্রোগ্রাম উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর ) বিকেলে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং কাজিপুর পৌরসভার সহযোগিতায আয়োজিত এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহানাজ পারভীন। এ সময় সহকারী কমিশনার ভূমি নাঈমা জাহান সুমাইয়া,
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মোঃ রাসেল, থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা কৃষি অফিসার শরিফুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ নুরুল হুদা তালুকদার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ছাকমান আলী , সমবায় অফিসার খালেদুজ্জামান খান,প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক,
পৌর সভার সচিব লুৎফর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম , স্কাউট, বিএনসিসি ও পরিছন্নতা কর্মী
উপজেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহানাজ পারভীন বলেন, ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার কোনো বিকল্প নেই। বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এর আশপাশে কোথাও পানি জমতে দেওয়া যাবে না। সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হয়ে মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে হবে।
পরে ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় উপজেলা পরিষদ চত্বর, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনবহুল এলাকার আশপাশে ব্যাপক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। একই সঙ্গে জমে থাকা পানি অপসারণ, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার এবং মশার সম্ভাব্য প্রজননস্থল ধ্বংস করা হয়।
কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
এ সময় বক্তারা বলেন, “পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ি, ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ করি।” ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।
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