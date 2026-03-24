হংকংয়ের সঙ্গে বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি, বাড়বে বিনিয়োগের সম্ভাবনা

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আইপিপিএ চুক্তির আওতায় দুই পক্ষের বিনিয়োগকারীরা বৈষম্যহীন আচরণ, বিনিয়োগের আইনি সুরক্ষা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুবিধা পাবেন। ফলে বাংলাদেশে নতুন বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ইতিবাচক বার্তা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিশেষ করে তৈরি পোশাক, বস্ত্র, লজিস্টিকস, অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি এবং আর্থিক সেবা খাতে হংকংভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ বাড়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। একই সঙ্গে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারাও হংকংয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিক সুরক্ষা পাবেন।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, আইপিপিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল।
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