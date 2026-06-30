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/ আন্তর্জাতিক

লেবানন ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল আমিরাত

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০২৬

প্রায় দুই মাস পর লেবাননে ভ্রমণের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। ফলে দেশটির নাগরিকরা আবারও লেবানন সফর করতে পারবেন। মঙ্গলবার (৩০ জুন) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইউএই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লেবাননে ভ্রমণের আগে সব আমিরাতি নাগরিককে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

গত ৩০ এপ্রিল আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষাপটে ইউএই তার নাগরিকদের ইরান, লেবানন ও ইরাকে ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একই সঙ্গে ওই তিন দেশে অবস্থানরত সব আমিরাতি নাগরিককে দ্রুত দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শুধু লেবাননের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে ইরান ও ইরাকে ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল রয়েছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক সংঘাতের পর প্রথমবারের মতো সোমবার তেহরান ও দুবাইয়ের মধ্যে বাণিজ্যিক বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে।


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