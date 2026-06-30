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রায়গঞ্জে ইমাম-মন্দির কমিটির নেতাদের সঙ্গে পুলিশ সুপারের বৈঠক, সম্প্রীতি রক্ষায় ঐক্যের আহ্বান

পারভেজ সরকার / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০২৬
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সামাজিক শান্তি, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে মসজিদের ইমাম ও মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতু।

মঙ্গলবার (৩০ জুন) দুপুরে রায়গঞ্জ থানার সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারে আয়োজিত এ সভায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, পুলিশ কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন।

রায়গঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আহসানুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মো. হাফিজুর রহমানসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

সভায় পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতু বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা সবার দায়িত্ব। সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায় এমন গুজব ও অপপ্রচার থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো সমস্যা তৈরি হলে তাৎক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধরে রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

সভায় রায়গঞ্জ থানা পুলিশের সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম এবং মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি অটুট রাখা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।


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