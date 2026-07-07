১২ জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রামে অতিভারী বৃষ্টির শঙ্কা, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলেও বন্যার ঝুঁকি

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে পাহাড়ি এলাকায় পাহাড় ধস এবং কোথাও কোথাও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
মঙ্গলবার (৭ জুলাই) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম এ পূর্বাভাস জানায়।
পূর্বাভাসে বলা হয়, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কুমিল্লার বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। ইতোমধ্যে কয়েকটি এলাকায় পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে। তাই পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, অতিভারী বর্ষণের কারণে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢলে কয়েকটি নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে। এতে নদীতীরবর্তী নিচু এলাকায় আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
তবে কুমিল্লা, ফেনী ও নোয়াখালীতে নদীর পানি বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে তা জানানো হবে বলেও জানানো হয়।
এদিকে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগেও মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে পারে। ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে এসব অঞ্চলের নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও রংপুর জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
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