সোমবার, ১৩ জুলাই ২০২৬, ০৭:২৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
কক্সবাজারে তালাবদ্ধ ফ্ল্যাট থেকে ৫৫ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার মিরপুর পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩০ তাড়াশে শ্রেষ্ঠ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক নির্বাচিত মেহেদী হাসান মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩৩ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনের নির্দেশ ডিএমপি কমিশনারের ৩ মাসেও উদ্ধার হয়নি পাখি, মেয়েকে ফিরে পেতে মায়ের আহাজারি গুগলে ‘চোরের দল’ লিখলেই আসছে আর্জেন্টিনার নাম, ঘটনা কী শিক্ষার্থীর পাশে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল টিকিটের নামে প্রতারণা: ফ্লাইট এক্সপার্টের বিরুদ্ধে ৩৫ কোটি টাকার মামলা খিলক্ষেতে ১০ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেফতার,মাইক্রোবাস জব্দ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

খিলক্ষেতে ১০ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেফতার,মাইক্রোবাস জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ২০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৩ জুলাই, ২০২৬



রাজধানীর খিলক্ষেতের মস্তুল চেকপোস্ট এলাকা থেকে ১০ কেজি গাঁজাসহ তিনজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাসও জব্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন–ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার মো. কামাল মিয়া (২৯), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার স্বপ্না (২২) এবং কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার খায়রুল ইসলাম (২২)।

সোমবার (১৩ জুলাই) খিলক্ষেত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহরাব আল হোসাইন এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মস্তুল চেকপোস্টে নিয়মিত তল্লাশির সময় ঢাকা অভিমুখী একটি কালো রঙের টয়োটা টিআরএক্স মাইক্রোবাসকে থামানোর সংকেত দেওয়া হয়। তবে চালক গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ধাওয়া করে সেটি আটক করে।

পরে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালিয়ে মো. কামাল মিয়ার কাছ থেকে চার কেজি, স্বপ্নার কাছ থেকে চার কেজি এবং খায়রুল ইসলামের কাছ থেকে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে ১০ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটিও জব্দ করা হয়।

খিলক্ষেত থানা পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজা ও জব্দ করা মাইক্রোবাস আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ আদালতে পাঠানো হবে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

কক্সবাজারে তালাবদ্ধ ফ্ল্যাট থেকে ৫৫ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার

মিরপুর পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩০

তাড়াশে শ্রেষ্ঠ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক নির্বাচিত মেহেদী হাসান

মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩৩

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনের নির্দেশ ডিএমপি কমিশনারের

গুগলে ‘চোরের দল’ লিখলেই আসছে আর্জেন্টিনার নাম, ঘটনা কী

কক্সবাজারে তালাবদ্ধ ফ্ল্যাট থেকে ৫৫ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার

মিরপুর পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩০

তাড়াশে শ্রেষ্ঠ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক নির্বাচিত মেহেদী হাসান

মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩৩

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনের নির্দেশ ডিএমপি কমিশনারের

৩ মাসেও উদ্ধার হয়নি পাখি, মেয়েকে ফিরে পেতে মায়ের আহাজারি

গুগলে ‘চোরের দল’ লিখলেই আসছে আর্জেন্টিনার নাম, ঘটনা কী

শিক্ষার্থীর পাশে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল

টিকিটের নামে প্রতারণা: ফ্লাইট এক্সপার্টের বিরুদ্ধে ৩৫ কোটি টাকার মামলা

খিলক্ষেতে ১০ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেফতার,মাইক্রোবাস জব্দ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech