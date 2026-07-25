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চট্টগ্রামের ড্রেনে মিললো বস্তাবন্দি দেড় হাজার পিস বুলেট

অনলাইন ডেস্ক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৬

চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ থানার শেরশাহ বাংলা বাজার এলাকার একটি ড্রেন থেকে বিপুল পরিমান বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ছোট বড় মিলিয়ে আনুমানিক দেড় হাজার বুলেট রয়েছে বস্তাটিতে। থানা পুলিশ বলছে পরিত্যাক্ত এসব বুলেটের মধ্যে ব্যবহৃত গুলির খোসাও রয়েছে৷ তবে এসব বুলেটের উৎস সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি৷

আজ শনিবার দুপুর দুইটার দিকে বাংলাবাজারের বিএসআরএম ফ্যাক্টরির ৫ নম্বর গেটের পাশের ড্রেন থেকে বুলেটগুলো উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত বুলেটের মধ্যে ১২০ টি বড় সাইজের ও ১২০০ র বেশি ছোট সাইজেত বুলেট রয়েছে। বড় বুলেটগুলো একে-৪৭ সহ ভারি অস্ত্রে ব্যবহার হয় বলে জানা যায়।

স্থাণীয়রা জানান, এলাকাটিতে ড্রেন পরিষ্কারের কাজ করছিলো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা। এসময় বিএসআরএম ফ্যাক্টরির পাশের নালাতে একটি বস্তা দেখতে পায়। পরে এটি খুলে বিপুল পরিমান বুলেট দেখতে পান পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। পরে বায়েজিদ থানা পুলিশেকে খবর দিলে পুলিশ এসে এসব বুলেট উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন বায়েজিদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বিডি২৪লাইভ কে বলেন, শেরশাহ বাংলা বাজার এলাকার বিএসআরএম ফ্যাক্টরির পাশের একটি নালা থেকে বস্তাবন্দি বুলেটগুলো উদ্ধার করা হয়। সেখানে ১২০ পিস বড় বুলেট ও প্রায় ১২শর বেশি ছোট বুলেট রয়েছে। সেখানে বেশ কিছু ব্যবহৃত গুলির খোসাও রয়েছে৷ কে বা কারা বুলেটগুলো রেখেছে তা তদন্ত করে দেখা হবে।


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