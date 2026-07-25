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বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ৩৬তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৬


প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার বাজের অথচ একটি ইট নেই- গত ১৭ বছরে উন্নয়নের নামে এমন দুর্নীতি করেছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলগ সরকার। কিন্তু মুখে উন্নয়নের বুলি। বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (আরডিএ) ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দুদিনব্যাপী ৩৬তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন তিনি এসব কথা বলেন। শনিবার (২৫ জুলাই) সকাল ১০ টায় আরডিএ বগুড়ার মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরো বলেন, দেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে হলে প্রতিটি গ্রামকে উন্নত অর্থনীতি ও শহুরে সুযোগ-সুবিধায় রূপান্তর করতে হবে। আরডিএ বগুড়া সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে। তিনি সংবিধান অনুসারে প্রতিটি নাগরিকের উপযুক্ত মর্যাদা ও সেবা পাওয়ার অধিকারের কথা তুলে ধরেন। সংঘাতের রাজনীতি পরিহার করে শিক্ষা, মর্যাদা ও টেকসই উন্নয়নের পথ বেছে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তরুণদের জন্য সঠিক কর্মসংস্থান তৈরি, কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য ও শ্রমিকদের সঠিক শ্রমমজুরি নিশ্চিত করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও চিকিৎসা খরচের চাপ উল্লেখ করে সবার জন্য সহজলভ্য উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও মানসম্মত শিক্ষার ওপর জোর দেন তিনি।


অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আরডিএ বগুড়ার মহাপরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া-৬ (বগুড়া সদর) মাননীয় সংসদ সদস্য রেজাউল করিম বাদশা, বগুড়া-০৫ (শেরপুর-ধুনট) মাননীয় সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মাদ সিরাজ, বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) মাননীয় সংসদ সদস্য মোশারফ হোসেন, বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা) মাননীয় সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলাম, সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য সুরাইয়া জেরিন (রনি)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) এমপি, , ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ, সিনিয়র সচিব এহছানুল হক, এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাডেমী’র কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


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