বুধবার, ২৯ জুলাই ২০২৬, ১০:৫৭ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
অ্যাপ ছাড়াই ওয়েব ব্রাউজারে কলিং সুবিধা যুক্ত করল হোয়াটসঅ্যাপ মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতীয় রুপি ব্যবহার করতে চায় রাশিয়া ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা, ৯ অঞ্চলে ঝড়ের সতর্কতা ভারতের দায়িত্ব ছাড়লেন টেন ডেসকাট ইরানের ছায়া নৌবহর কি, এটা কিভাবে কাজ করে? রিয়ালের নতুন পরিকল্পনায় বদলে যাচ্ছে সমীকরণ, ঝুঁকিতে এন্দ্রিক রোবট আমদানি নিষিদ্ধ করে চীনকে বিপাকে ফেলল আমেরিকা? মুমিনের সফলতার পথে ১০ প্রতিবন্ধকতা মুখোমুখি ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা, চরম উত্তেজনা চীন তেল মজুত করায় বিপর্যয় এড়িয়েছে বিশ্ববাজার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

চীন তেল মজুত করায় বিপর্যয় এড়িয়েছে বিশ্ববাজার

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৯ জুলাই, ২০২৬
-চীনের ঝুহাইতে অবস্থিত অপরিশোধিত তেলের টার্মিনাল ও গুদাম / ছবি : সংগৃহীত

ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রতিবেদন

 

চীন তেল মজুত রাখায় এবং জ্বালানি রূপান্তর করায় বিশ্ববাজারে ইরান যুদ্ধের তীব্র প্রভাব পড়েনি বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের (ইসিবি) অর্থনীতিবিদরা।

গত সোমবার এক ব্লগ পোস্টে তারা জানায়, বেইজিং যথেষ্ট পরিমাণে অপরিশোধিত তেল সংরক্ষণ করায়, ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোয় এবং পেট্রোকেমিক্যালের ব্যবহার কমানোয় তেল ও গ্যাসের দাম তুলনামূলকভাবে কম হারে বেড়েছে।

বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ অর্থনীতির দেশ চীন তেল মজুত করায় কঠিন পরিস্থিতি এড়ানো গেছে। ২০২৩ সালে তাদের অপরিশোধিত তেলের মজুত ছিল ৯২ দিনের। চলতি বছরের প্রথম দিকে অপরিশোধিত তেলের মজুদ ছিল ১১৫ দিনের। এতে সরবরাহ ঘাটতি সামলানো সম্ভব হয়েছে।

ইরান যুদ্ধের কারণে দিনে ১৪ মিলিয়ন ব্যারেলের ঘাটতি দেখা দেয়, যা বৈশ্বিক সরবরাহের প্রায় ১৪ শতাংশ। রিপোর্টে তারা জানায়, ২০২২ সালে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করার পর সরবরাহ ঘাটতি ছিল এক মিলিয়ন ব্যারেল, যা বৈশ্বিক সরবরাহের ১ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে ইরান যুদ্ধ শুরুর পর তেলের দাম বৃদ্ধি পায়। গত জুনের শুরুতে যুদ্ধপূর্ব অবস্থার তুলনায় দাম বাড়ে ২৯ শতাংশ। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে শেল তেলের উৎপাদন বেড়েছে, ফলে বৈশ্বিক বাজারে তেলের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূত্র : ফোরেক্স ফ্যাক্টরি

সৌজন্যে : কালের কণ্ঠ


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ইরানের ছায়া নৌবহর কি, এটা কিভাবে কাজ করে?

রোবট আমদানি নিষিদ্ধ করে চীনকে বিপাকে ফেলল আমেরিকা?

মুখোমুখি ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা, চরম উত্তেজনা

ট্যালক-ক্যান্সার মামলা নিষ্পত্তিতে ৫.৫ বিলিয়ন ডলার দেবে জনসন অ্যান্ড জনসন

ক্যান্টন ফেয়ার উপলক্ষে বাংলাদেশিদের জন্য সহজ হলো চীনের ভিসা প্রক্রিয়া

আসামে বন্যায় মৃত বেড়ে ৬৮, কমেছে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা ও পানিবন্দি মানুষের সংখ্যা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech