অ্যাপ ছাড়াই ওয়েব ব্রাউজারে কলিং সুবিধা যুক্ত করল হোয়াটসঅ্যাপ

ডেস্কটপ অ্যাপ ইনস্টলের ঝামেলা ছাড়াই এখন ওয়েব ব্রাউজার থেকে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে অডিও ও ভিডিও কল করা যাবে। ব্যবহারকারীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ করতে মেটা-মালিকানাধীন মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি সম্প্রতি এই যুগান্তকারী আপডেট নিয়ে এসেছে।
পর্যায়ক্রমে চালু হতে যাওয়া এই সুবিধার ফলে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব থেকেই ব্যক্তিগত ও গ্রুপ কল করা যাবে। বিশেষ করে যারা অফিসের ল্যাপটপে অ্যাপ ইনস্টল করতে পারেন না, মূলত তাদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
মোবাইল ও ডেস্কটপ অ্যাপের মতো ব্রাউজারেও স্ক্রিন শেয়ারিং, নির্দিষ্ট কলস ট্যাব এবং কল হিস্ট্রির সুবিধা থাকছে। পাশাপাশি কলগুলো বরাবরের মতোই এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড এবং সময়সীমা ছাড়াই সম্পূর্ণ বিনামূল্যের হবে।
ব্রাউজার কলিংয়ের পাশাপাশি ‘কল ট্রান্সফার’ নামের আরেকটি চমকপ্রদ ফিচারও এনেছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মাধ্যমে চলমান গ্রুপ কল না কেটেই এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে নির্বিঘ্নে স্থানান্তর করা যাবে। এছাড়া গ্রুপ কলের ক্ষেত্রে ‘ওয়েটিং রুম’ ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। লিংকের মাধ্যমে কলে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এখন আয়োজকের অনুমোদনের জন্য সবাইকে প্রথমে ভার্চ্যুয়াল ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে হবে।
ভিডিও কলের মান বাড়াতে ‘কুইকএইচডি’ নামের প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। ফলে কলের শুরুতেই দ্রুত হাই-ডেফিনিশন ভিডিও পাওয়া যাবে। এছাড়া আশপাশের কোলাহল এড়াতে যুক্ত হয়েছে ‘নয়েজ সাপ্রেশন’ সুবিধা। উল্লেখ্য, সাধারণ মেসেজিংয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সম্প্রতি এআই চ্যাট টুলসহ বেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে হোয়াটসঅ্যাপ।
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