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পাথরঘাটায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ড্রেজারসহ ৫ বালু উত্তোলনকারী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬


বরগুনার পাথরঘাটায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় একটি ড্রেজারসহ পাঁচজনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দুপুর ১২টার দিকে পাথরঘাটা থানার দুলাল ড্রক সংলগ্ন পাথরঘাটা খাল এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড স্টেশন পাথরঘাটা এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় একটি ড্রেজারের মাধ্যমে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছিল। এ সময় ড্রেজারটি জব্দ করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে আটক করা হয়।

বিকেলে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, জব্দ করা ড্রেজার ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) বরগুনার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা আরও বলেন, নদীতীরবর্তী জনগণের ফসলি জমি ও বসতভিটা বালুখেকোদের হাত থেকে রক্ষায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।


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