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মিরপুর মডেল থানা পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ৪১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৪ আগস্ট, ২০২৬


রাজধানীর মিরপুর মডেল থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪১ জনকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. শাহিন মিয়া (২০), মো. বিশাল কাজী (১৯), আকতার হোসেন (২১), মো. মাহফুজুর রহমান মহান (১৯), মো. সাহারুল হোসেন সাকির (২১), মো. সাব্বির হোসেন (৩০), মো. আহনাফ তাসনিম (২৭), মো. সাজিদ হাসান (২৪), সৌরভ সরকার দীপ (১৯), সাকিব হাসান (১৯), মো. নাফিউল হাসান ছুমামা (২১), মুক্তারিন (১৯), মো. সুমন (২১), মো. শহিদুল ইসলাম (২৫), মইনুদ্দিন জিলানী (৩২), মো. রিয়াজ (২৭), মো. রনি (২৭), মো. জয়নাল হোসেন (২৩), মো. রিফাতুল ইসলাম (৩৫), মো. নজরুল ইসলাম (২৮), তরিকুল ইসলাম সুমন (২৮), মো. রাকিব হাওলাদার (২১), মো. হাসান (২৮), চন্দন বালা (২৪), মো. ইকবাল হোসেন (২০), মো. শাকিল মন্ডল (২৫), মো. তৌহিদুল ইসলাম (৪১), মো. ওবাইদুল (১৯), ইমরান জমাদ্দার (২৩), মো. তানজিল ইসলাম (২০), ওমর ফারুক মুনিম (২০), লিমন গাজী লিফাত (২৪), মামুন ইসলাম (২৪), মো. সাইমুন (১৯), আল আমিন (৩০), মো. মোজাম্মেল খান (২৫), মো. মনির হোসেন (৪৫), মো. আমির হোসেন (৩২), শাহদাত হোসেন (৩৯), মো. মোবারক (২৫) ও মো. শিমুল বিশ্বাস (৩৮)।

নিয়াজ মেহেদী বলেন, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।


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