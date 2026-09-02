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প্রতিটি শিশু মানসম্মত শিক্ষা লাভ করবে : প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ এমপি বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, দেশের প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে যাবে। কেউ বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে না।

প্রতিটি শিশু মানসম্মত শিক্ষা লাভ করবে। সব শিক্ষার্থীকে সঠিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত দেশগুলোর মতো হতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সরকার এসব বাস্তবায়নেই কাজ করে যাচ্ছে।

বুধবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শহীদ সাটু অডিটরিয়ামে ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিডিং কর্মসূচি’ শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে প্রধান শিক্ষগণের ওরিয়েন্টেশন এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নসংক্রান্ত মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী হাজ্জাজ এসব কথা বলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করা যায়, প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ উপযুক্ত করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করা যায় তা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ফিডিং কর্মসূচিতে সুফল পাওয়া গেছে। আগামীতে দেশের সব বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি চালু করা হবে।

খাবার মান ঠিক রাখতে চলমান ঠিকাদরি প্রক্রিয়ার প্রতি কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে। ঠিকাদারি প্রক্রিয়া পরিবর্তনের বিষয়টিও ভেবে দেখা হচ্ছে।’

কয়েকটি দেশের উদহারণ টেনে তিনি বলেন, ‘বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা যায় কি না, সেটিও ভেবে দেখা হচ্ছে।’

ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘শিশুদের পাঠদানের সময়সূচি, বিদ্যালয় ভবনেই ওয়াশরুম, প্লে গ্রাউন্ড এবং খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক চর্চা, নদীভাঙনকবলিত বিদ্যালয়গুলো যেন সরিয়ে নেওয়া যায় এমনভাবে নির্মাণ, বিদ্যালয়ে অফিস কর্মচারী ও নাইটগার্ড দেওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনাধীন।’

জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মো. মূসা জঙ্গীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সদর এমপি নুরুল ইসলাম বুলবুল, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও সাবেক এমপি হারুনুর রশীদ, স্কুল ফিডিং কর্মসূচির প্রকল্প পরিচালক আবুল আমিন প্রমুখ।


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