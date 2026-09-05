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সিরাজগঞ্জে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে ৩ সহস্রাধিক রোগীকে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত শিল্পোদ্যোক্তা ও মানবহিতৈষী ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনের ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দিনব্যাপী এক বৃহৎ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানবিক এই আয়োজনে দিনভর প্রায় ৩ হাজার অসহায়, দুস্থ ও নিম্ন আয়ের মানুষকে বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও ওষুধ দেওয়া হয়।

​শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বেলকুচি উপজেলার ধুকুরিয়াবেড়া ইউনিয়নের গাবেরপাড়া ধুকুরিয়াবেড়া ফাজিল মাদ্রাসা ও ধুকুরিয়াবেড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যৌথভাবে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে এনায়েতপুরের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাকেন্দ্র খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল।

​দিনব্যাপী এই চিকিৎসা শিবিরে মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, শিশু, অর্থোপেডিকস, চক্ষুসহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাজারো মানুষ সকাল থেকেই ভিড় জমান সেবা নিতে।

চিকিৎসকরা আন্তরিকতার সঙ্গে রোগীদের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীদের মাঝে খ্যাতনামা ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সৌজন্যে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।

​মেডিকেল ক্যাম্পের লক্ষ্য ও সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রফেসর ডা. শহিদুল ইসলাম বলেন, “ডা. মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন আজীবন গণমানুষের কল্যাণে এবং চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করে গেছেন। তাঁরই আদর্শকে ধারণ করে প্রতিবছরের মতো এবারও প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এমন মানবিক সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

​ধুকুরিয়াবেড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি শাহীন হোসেনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অভিভাবক সদস্য শেরীফ আল আকবর শশী, প্রধান শিক্ষক মো. জমারত হোসেনসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, হাসপাতালের কর্মকর্তা ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী তরুণরা।

​গ্রামের ভেতরে কোনো প্রকার ফি ছাড়াই উন্নত মানের চিকিৎসাসেবা এবং বিনামূল্যে পুরো কোর্সের ওষুধ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত রোগীরা। আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁরা বলেন, অর্থ সংকটের কারণে যারা শহরে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে পারেন না, তাঁদের জন্য এই ক্যাম্প এক বড় আশীর্বাদ হয়ে এসেছে।


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