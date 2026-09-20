জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ কল পেয়ে লঞ্চে অসুস্থ গর্ভবতী নারীকে চিকিৎসা সহায়তা দিল কোস্ট গার্ড

যাত্রীবাহী লঞ্চে অসুস্থ হয়ে পড়া এক গর্ভবতী নারীকে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ কল পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নারীকে চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালে পৌঁছে দেয় কোস্ট গার্ড।
রবিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে এক ব্যক্তি তার অসুস্থ গর্ভবতী স্ত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ‘এমভি দোয়েল পাখি-১০’ লঞ্চযোগে ভোলা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। লঞ্চটি রাত সাড়ে ৭টার দিকে মুন্সিগঞ্জ লঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে ওই নারীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।
এ সময় লঞ্চের মাস্টার কোস্ট গার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ কল করে সহায়তা চান। খবর পেয়ে কোস্ট গার্ড স্টেশন পাগলা থেকে একটি মেডিকেল টিম দ্রুত লঞ্চটিতে পৌঁছে অসুস্থ নারীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান করে।
পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কোস্ট গার্ডের বোটযোগে তাকে সদরঘাটে আনা হয়। সেখান থেকে ইজিবাইকযোগে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বলেন, জনসেবায় কোস্ট গার্ড সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।
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