দুর্গাপূজায় দেশজুড়ে সাড়ে ৬ হাজার এসআরবির সদস্যের নিরাপত্তা টহল: ডিজি

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশব্যাপী নিরাপত্তা জোরদার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) ফোর্সেস। পূজামণ্ডপ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তায় ৬ হাজারের বেশি সদস্য, ৫৫০টির বেশি পিকআপ ও ৪৫০টি মোটরসাইকেল নিয়ে টহল পরিচালনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি মো. আহসান হাবীব পলাশ।
তিনি বলেন, পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি, সিসিটিভি মনিটরিং, ড্রোন ব্যবহারের ব্যবস্থা এবং সাইবার নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।
রবিবার (১৮ অক্টোবর) রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন শেষে এসব বলেন তিনি।
মো. আহসান হাবীব পলাশ বলেন, গত ১৬ অক্টোবর ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। আগামী ২১ অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে এ উৎসব শেষ হবে। দুর্গাপূজার সার্বিক সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এ উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশে সব ধর্মের মানুষ উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব উদ্যাপন করে থাকেন। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসআরবি বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের ১৫টি ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রতিদিন ৬ হাজারের বেশি সদস্য টহলে নিয়োজিত থাকবেন। গুরুত্বপূর্ণ পূজামণ্ডপ ও স্থানে এসআরবির ডগ স্কোয়াড এবং বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুইপিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্পেশাল ফোর্স টিম প্রস্তুত রাখার পাশাপাশি পর্যাপ্ত সদস্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে।
নিরাপত্তাব্যবস্থার বিষয়ে এসআরবি মহাপরিচালক বলেন, মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পূজামণ্ডপসহ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। টহল কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ড্রোন ব্যবহারের ব্যবস্থাও রয়েছে। ব্যাটালিয়নগুলো স্থানীয় পূজা উদ্যাপন কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। এসআরবি সদর দপ্তরের কন্ট্রোল রুম থেকে সারা দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করা হচ্ছে।
দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নাশকতা বা উগ্রবাদী হামলার আশঙ্কা সম্পর্কে এসআরবি মহাপরিচালক বলেন, গোয়েন্দা তথ্য, সাইবার মনিটরিং ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে এখন পর্যন্ত নাশকতা বা উগ্রবাদী হামলার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
তবে যেকোনো ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা মোকাবিলায় এসআরবি সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে।
তিনি বলেন, ভার্চ্যুয়াল জগতে গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা প্রতিরোধে এসআরবির সাইবার মনিটরিং টিম সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাচ্ছে। যারা গুজব ছড়িয়ে উসকানি দেওয়ার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করবে, তাদের শনাক্ত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পূজামণ্ডপগুলো সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
পূজামণ্ডপে আগত নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি বলেন, ইভটিজিং ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মোবাইল কোর্টসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোনো দুষ্কৃতিকারী পূজামণ্ডপ এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
পূজা উদ্যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এসআরবি মহাপরিচালক বলেন, পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালনরত এসআরবি সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ পূজামণ্ডপে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরার কার্যক্রমও যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিমা বিসর্জনের দিন যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পূজামণ্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে মত
দেশে পূজামণ্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মহাপরিচালক বলেন, এ বছরও ৩২ হাজারের বেশি পূজামণ্ডপে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা উদ্যাপিত হচ্ছে। তবে তাঁর মতে, পূজামণ্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।
তিনি বলেন, আরও কমসংখ্যক পূজামণ্ডপে সমন্বিতভাবে পূজা আয়োজন করা গেলে পারস্পরিক ঐক্য, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির বার্তা আরও সুদৃঢ় হতে পারে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষেও নিরাপত্তার দায়িত্ব আরও সুষ্ঠুভাবে পালন করা সহজ হবে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
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