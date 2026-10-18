মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২৪

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৪ জন গ্রেফতার।
এদের মধ্যে দ্রুত বিচার আইন ১,মারামারি ১,
পরোয়ানা ৭জনসহ ডিএমপি ১৫ জন।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (১৮ অক্টোবর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলো-আব্দুল্লাহ আল নোমান (২৮), আসাদ (৩৫),আকাশ (২৬),মোহাম্মদ আলী (২২),নাদিম (৩০),কাদেমুল হাসান রবিন (২২),সুশান্ত (৩১),নূর মোহাম্মদ (৩০),
জাকির (৩০),নুর ইসলাম (৩০),সিয়াম (২০), স্বপন (২৮),নাঈম (২৩),হাবুল মিয়া (৪০),
ওয়াসিম (২৭),সোহেল (৩২),শামীম (২২),
সাইদুল (২৬),মনির হোসেন (৪২),ফরাশ উদ্দিন ফাহিম (২৭), শুভ ইসলাম (২১), জরিফ (২০),মোবারক (৩০) ও নজরুল (৩৮)।
এসময় তাদের কাছ থেকে ৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট,৪ পুরিয়া গাঁজাসহ২ পাতা হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,শনিবার (১৭ অক্টোবর ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ২৪ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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