প্রতিমা দর্শনে পৌরাণিক কাহিনি, দেওয়ালে মানবতার বার্তা: জয়পুরহাট শহরের মাদারগঞ্জ দুর্গা মন্দিরের ব্যতিক্রমী আয়োজন

শারদীয় দুর্গোৎসব মানেই আলো, আনন্দ এবং ঢাকের বাদ্যের পাশাপাশি ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য। তবে এবছর জয়পুরহাট শহরের ঐতিহ্যবাহী মাদারগঞ্জ দুর্গা মন্দির তাদের পূজার আয়োজনে এনেছে এক ব্যতিক্রমী ও মননশীল মাত্রা। এখানে আসা দর্শনার্থীরা শুধু প্রতিমা দেখে ফিরে যাচ্ছেন না, বরং মন্দিরের প্রতিমা ও দেয়ালের ক্যানভাসে খুঁজে পাচ্ছেন জীবনের গভীর শিক্ষা ও মানবতার বার্তা।
পৌরাণিক কাহিনি ও জীবন্ত থিম:
মাদারগঞ্জ দুর্গা মন্দির কমিটির সাধারণ পরিকল্পনা ও ভাবনায় এ বছর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পৌরাণিক নানা উপকথা। মন্দির কমিটির সদস্য জগন্নাথ চন্দ্রের ভাষ্যমতে, এবার মূল থিম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে শনি দেবকে তাঁর বিবাহ আসর ও পৌরাণিক জীবনের বিভিন্ন চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ও প্রতিমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
এর বাইরেও প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে তৈরি করা হয়েছে বিবর্তনবাদের রূপরেখা। প্রকৃতিকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে নষ্ট করলে যে মহাবিপর্যয় নেমে আসতে পারে, তা বোঝাতে কৃত্রিম নদী, কুমির, কচ্ছপ ও ব্যাঙের অবয়ব দিয়ে একটি পরিবেশগত বার্তা দেওয়া হয়েছে। हाल हीতে নেপালের হিমবাহে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো মানবসৃষ্ট সংকটের ধারণাটিও ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে এখানে।
দেওয়ালে মানবতার ও প্রকৃতির বাণী:
মাদারগঞ্জ দুর্গা মন্দিরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও প্রশংসনীয় দিক হলো এর মন্দিরের দেওয়ালে লিখিত সুচিন্তিত ও জীবনঘনিষ্ঠ বার্তাগুলো। প্রচলিত ধর্মীয় সাজসজ্জার বাইরেও মন্দিরের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে শান্তির আহ্বান এবং সামাজিক সচেতনতার বাণী:
• কোথাও বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ‘যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই’। এই ছোট্ট একটি বাক্য বর্তমান সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে শান্তির এক গভীর আকুতি প্রকাশ করে।
* পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝাতে দেওয়ালে লেখা রয়েছে-‘গাছ কাটা অভিশাপ, গাছ বাঁচানো পুণ্য’।
আয়োজকদের ভাবনা:
মাদারগঞ্জ দুর্গা মন্দির কমিটির সভাপতি অমিত কুমার চৌধুরী জানান, দুর্গাপূজার মূল উদ্দেশ্য কেবল উৎসব নয়, এর সাথে জড়িত রয়েছে সুপ্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পৌরাণিক শিক্ষা। বর্তমান প্রজন্মের সাথে এসব কাহিনীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তাদের নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। মন্দিরের দেওয়ালে শান্তি, মানবিকতা ও প্রকৃতি রক্ষার বার্তা জুড়ে দেওয়ার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো-দর্শনার্থীরা যেন ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি একজন ভালো মানুষ হওয়ার অনুপ্রেরণাও এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন।
নিরাপত্তা ও উৎসবমুখর পরিবেশ:
এ বছর জয়পুরহাট জেলায় মোট ৩০৯টি পূজামণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হচ্ছে। উৎসবকে আনন্দমুখর ও নিরাপদ রাখতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। বিশেষ করে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-৫ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফয়সাল ইশতিয়াক সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মাদারগঞ্জ দুর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত টহল ও মণ্ডপ কমিটির সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে এই অনন্য আয়োজন উপভোগ করছেন।
প্রতিমা দর্শনের মধ্য দিয়ে যেমন পৌরাণিক আখ্যানের পরিচয় ঘটছে, তেমনি দেওয়ালে লেখা বাণীর মধ্য দিয়ে মাদারগঞ্জ দুর্গা মন্দির জয়পুরহাটের শারদীয় উৎসবে যোগ করেছে এক ভিন্ন ও মানবিক মাত্রা।
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