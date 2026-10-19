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খানসামায় বয়োবৃদ্ধ ও বিধবাদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করলেন ডা. জয়

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি: / ৪৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৯ অক্টোবর, ২০২৬

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার আংগারপাড়া ইউনিয়নের ডাক্তার বাড়ি দুর্গামণ্ডপে অর্ধশত বয়োবৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও বিধবাদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করেছেন বিশেষজ্ঞ নিউরোসার্জন ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিউরোসার্জন বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. নারায়ণ চন্দ্র রায় জয়।

সোমবার (১৯ অক্টোবর) সকালে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে এ বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় মণ্ডপ কমিটির সদস্য ও স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

ডা. নারায়ণ চন্দ্র রায় জয় বলেন, “সমাজের অসহায়, বয়োবৃদ্ধ ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।
পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা বাড়াতে আমার এ ক্ষুদ্র উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব।


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