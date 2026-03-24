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তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৯৫

নিজস্ব প্রতিবেদক. ঢাকা: / ৫৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৯৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় নিয়মিত মামলা,পুরোনো মামলা,গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ডিএমপি অধ্যাদেশের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯৫ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে মোহাম্মদপুরে ৩১ জন,আদাবরে ১১ জন,শেরেবাংলা নগরে ১২ জন,তেজগাঁও থানায় ২৯ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৫ জন এবং হাতিরঝিল থানায় ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সুজন (৩৪),মো. আরিফ (৩০), মো. জামাল হোসেন ওরফে বাপ্পি ওরফে কাটুন (২৫), মো. আরিফ হোসেন ওরফে মোবারক (৪১),মো. সাজ্জাদ হোসেন (৩০), মো. শান্ত (২০),মো. রাজিব সিকদার ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. তুষার বেপারী ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. সুলতান (২২),মো. কামাল আহমেদ (৩৭),মো. সুলতান (৩০),শ্রী সুমন বিশ্বাস (২৮),মো. আরিফ (২৭),মো. আল আমিন (৩৫),মো. রাসেল বাবু (৩৫), তানভীর আহমেদ (২৪),মো. কামরুল ইসলাম (২২), মো. শাকিল (৩২),মো. তুষার (২০),মো. সোহাগ (৩৭),মো. রুবেল হোসেন (৩৭), মো. সুমন (২৪),মো. পলাশ (৩৫),মো. রাকিন (২৫),মিজানুর রহমান মিলন (২৫),মো. বিপুল খন্দকার (৩৫),মো. রাতুল হাসান রেদোওয়ান (২১),মো. তালহা (৪৮),মো. মাহিদুল আমিন মাহি (২৪),মো. নুর হোসেন ইব্রাহিম খলিল (২৩) ও মো. রিপন (২০)

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাহিদ রহমান জন (৩১),রুবেল (২৮), মো. আলামিন (২৩), মো. রহমত উল্লাহ সাজু (২০),শেখ আমিনুর রহমান ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. সাখাওয়াত হোসেন সাগর ওরফে বোমা সাগর (৪০),মো. নাজমুল হোসেন নাঈম (২৭), মো. ওমর ফারুক (৪০), মো. মেহেদী হাসান (২৮), মো. আলামিন (২৭) ও মো. মামুন (৩৬)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আরিফুল ইসলাম (১৮),মো. ফজলে রাব্বি (২২),মো. রাজিব (২৬),মো. তানভির (২৬),মো. আশিকুর রহমান (২০),আবু বক্কর (বয়স উল্লেখ নাই), সজিব (বয়স উল্লেখ নাই),আবুল খায়ের (১৮),রাসেল ইব্রাহিম (১৮),মো. নাসির (৩২), মো. আশিক (২৭) ও মো. রনি (২৪)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. লিটন (২৭), রফিকুল ইসলাম (৪০), মো. বাবুল মিয়া (২০), মো. আব্দুল্লাহ (১৯), মো. দিপু (১৯),জায়েদুর ইসলাম (১৯), মামুন শেখ (৩৫), মো. মানিক (৩৪),আব্দুল মজিদ (৩২),মো. শাকিল (২৫),রফিকুল ইসলাম (৪০), সিয়াম মুন্সী (১৯), মো. রনি বেপারী (২৯),মো. সুমন (১৯), বাদল ফরাজী (৩২),মো. হৃদয় (২৯),মো. নাসির (৪০), মো. রকি (২৪),ইমরান হোসেন রাকিব (২৬), মো. আলামিন (২৭),মো. জুয়েল রহমান (২৮), ফাহিম ভূইয়া (২০),মো. মহিবুর রহমান (৩০), আখিনুর আক্তার পান্না (২৭),জোসনা বেগম (৪৫),সাথী আক্তার (২৫),বাবুনি (১৮), মো. রতন (২৮) ও মো. ইকবাল হোসেন (৩২)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রাহুল ওরফে জুলহাস (২৯),শিমুল সরকার (৩২), মো. সাব্বির হোসেন (২২), মো. জুনাইদ সরদার (১৮) ও মো. ইয়াসিন আরাফাত (২৩)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-ফরহাদ (২০), মো. মঞ্জিল (৪২), আনারুল (৫০), মো. ইসলাম মন্ডল (৩৫), সোহেল (৩৫),মো. নূরুল আলম (৪২) ও মেহেদী হাসান সানি (৩২)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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