মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২৬

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৬ জন গ্রেফতার।
এদের মধ্যে দস্যুতা মামলায় ১,ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় ১,অন্যান্য আইনে ২,মাদকদ্রব্য মামলায় ২ জন।সহ ডিএমপি অধ্যাদেশ ২০ জন।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রানা (২৫), ফনিরুল (৪৫),রাকিব (২৫),জাহাঙ্গীর (৪৩), আল আমিন (২২),রাশেদুল (২৫),রামিন (৩৭),সাজেদুল (২৪),আব্দুর রহমান (২৫), তৌফিক (৩০),ওমর ফারুক (১৯), সোহেল (২৮),এরশাদ (৩২),আবুল খায়ের (৬৫), সানোয়ার (৪০),সম্রাট (২৫),রাফসান (১৯), হেলাল (১৯),আকিক চৌধুরী (৪১), সবুজ মন্ডল (১৯),শাহাবুদ্দিন (৩৬),তাওসিফ (২০), ইউনুস (২৪),আলম (১৮),রিহান (২০) ও শাহীন (২২)।
গ্রেফতারকালে ১ টি স্টিলের চাপাতি,
ইয়াবা ১৪৫ পিস,হেরোইন ১০ পাতাসহ
গাজা ২ পুরিয়া উদ্ধার করা হয়।
ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,সোমবার (২ নভেম্বর ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ২৬ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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