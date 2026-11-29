একসময় যা ছিল কেবলই অবহেলিত গৃহস্থালি বর্জ্য কিংবা গ্রামীণ চুলার জ্বালানি, আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশ্ববাজারের চাহিদার কল্যাণে সেই নারিকেলের ছোবড়াই আজ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।
প্লাস্টিক দূষণ রোধে বিশ্বজুড়ে পরিবেশবান্ধব ও পচনশীল পণ্যের চাহিদা বাড়ায় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ সারা দেশে ছোবড়াভিত্তিক শিল্পে (কয়ার ইন্ডাস্ট্রি) নীরব বিপ্লব ঘটছে; যা একই সাথে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশ সুরক্ষা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও উপকূলীয় জেলা—বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর এবং যশোর অঞ্চলে দেশের সিংহভাগ নারিকেল উৎপাদিত হয়।
এছাড়া রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে প্রতিদিন লাখ লাখ কচি ডাব বিক্রি হয়, যার খোসা এতদিন বর্জ্য হিসেবে শহরের ভাগাড়ে ফেলা হতো। এতে একদিকে যেমন নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় চাপ সৃষ্টি হতো, অন্যদিকে মূল্যবান কাঁচামাল নষ্ট হতো।
বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ক্ষতিকর পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিকল্প তৈরির সরকারি উদ্যোগের সাথে তাল মিলিয়ে এই পরিত্যক্ত ছোবড়াই হয়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় কয়ার শিল্পের মূল কাঁচামাল।
কারিগরি দিক থেকে একটি পরিপক্ব নারিকেলের ওজনের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশই থাকে এর বাইরের ছোবড়া। আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র বা ডিকর্টিকেটর মেশিনের সাহায্যে এই ছোবড়া থেকে সাধারণত ৩০ শতাংশ দীর্ঘ আঁশ (ফাইবার) এবং ৭০ শতাংশ গুঁড়ো বা ডাস্ট আলাদা করা হয়। এরপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিশোধন করে নানাবিধ উচ্চমূল্যের বাণিজ্যিক পণ্য তৈরি হচ্ছে।
ছোবড়ার গুঁড়ো অংশ পানিতে ধুয়ে লবণাক্ততা বা ইসি (ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি) কমিয়ে এবং রোদে শুকিয়ে হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনের মাধ্যমে ৫ কেজি বা তার কম-বেশি ওজনের ব্লকে রূপান্তর করা হয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে কোকোপিট বা কয়ার পিট নামে পরিচিত।
সাধারণ মাটির তুলনায় এর পানি ধারণক্ষমতা ৮ থেকে ৯ গুণ বেশি এবং এটি মাটিকে ঝুরঝুরে ও বায়ুচলাচল উপযোগী রাখে। ফলে আধুনিক বাণিজ্যিক কৃষি, হাইড্রোপনিক চাষাবাদ, গ্রিনহাউস, নার্সারি এবং শহুরে ছাদবাগানে মাটির বিকল্প হিসেবে এর আকাশচুম্বী চাহিদা তৈরি হয়েছে।
অন্যদিকে, ছোবড়ার দীর্ঘ ও শক্ত আঁশের সাথে প্রাকৃতিক তরল রাবার (ল্যাটেক্স) মিশিয়ে তাপ ও চাপের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে রাবারাইজড কয়ার শিট। এই শিট দিয়ে বিশ্বমানের অর্থোপেডিক ম্যাট্রেস, সোফার কুশন, বালিশ এবং অটোমোবাইল শিল্পের সিট তৈরি হচ্ছে। স্প্রিং বা ফোমের ম্যাট্রেসের তুলনায় এটি অধিক স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই হওয়ায় দেশের বেশ কয়েকটি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ইতোমধ্যে এই খাতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে।
পাশাপাশি ছোবড়ার আঁশ প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হচ্ছে কাঠের বিকল্প কয়ার বোর্ড বা প্লাইউড, যা আসবাবপত্র ও গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রক্ষায় সরাসরি ভূমিকা রাখছে। আধুনিক মিলনায়তন, সিনেমা হল ও রেকর্ডিং স্টুডিওতে শব্দনিরোধক হিসেবে কয়ার অ্যাকোস্টিক প্যানেলের ব্যবহারও দিন দিন বাড়ছে।
পরিবেশ প্রকৌশল ও অবকাঠামো নির্মাণেও ছোবড়ার ব্যবহার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। নদীভাঙন রোধ, পাহাড়ের ভূমিধস ঠেকানো, সড়ক ও রেলপথের ঢাল সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় টেকসই বাঁধ নির্মাণে কৃত্রিম সিন্থেটিক জালের পরিবর্তে নারিকেলের ছোবড়ার জাল বা কয়ার জিও-টেক্সটাইল পরিবেশবান্ধব সমাধান হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।
এটি মাটির ক্ষয় রোধ করে ঘাস ও উদ্ভিদ জন্মাতে সাহায্য করে এবং দুই থেকে তিন বছর পর প্রাকৃতিকভাবে মাটির সাথে মিশে গিয়ে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এছাড়া ছোবড়ার আঁশ থেকে মজবুত দড়ি, সুতা, বাহারি পাপোশ, কার্পেট, গৃহস্থালি ও শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ এবং পরিবেশবান্ধব নার্সারি টব বা কয়ার পট তৈরি হচ্ছে, যা দেশীয় বাজারের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।
দেশের পিরোজপুরের নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি), বাগেরহাট সদর ও ফকিরহাট, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সুবর্ণচর উপজেলায় গড়ে উঠেছে শত শত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ছোবড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা। এসব কারখানায় ছোবড়া সংগ্রহ, পরিবহন, মেশিনে আঁশ ছাড়ানো, আঁশ বাছাই, দড়ি পাকানো এবং পাপোশ ও ব্রাশ তৈরির কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
স্থানীয় উদ্যোক্তারা জানান, একসময় যে ছোবড়া মানুষ বিনামূল্যে ফেলে দিত বা নামমাত্র মূল্যে জ্বালানি হিসেবে বিক্রি করত, এখন তা কিনে এনে প্রক্রিয়াজাত করে কোকোপিট ও আঁশ তৈরি করা হচ্ছে। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব পণ্য রপ্তানিকারকদের মাধ্যমে বিদেশেও যাচ্ছে। তবে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিন, মান পরীক্ষার ল্যাবরেটরি এবং সহজ শর্তে ঋণ পেলে এই শিল্প আরও দ্রুত প্রসারিত হতো।
এই খাতে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি। কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকরা জানান, সংসারের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি কারখানায় বা বাড়িতে বসে ছোবড়ার আঁশ বাছাই ও দড়ি পাকানোর কাজ করে মাসে যে বাড়তি আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের খরচ মেটানো ও সন্তানদের লেখাপড়া চালানো অনেক সহজ হয়েছে।
আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা সংস্থাগুলোর ২০২৬ সালের তথ্যমতে, বিশ্বজুড়ে কোকোনাট কয়ার ও কোকোপিট পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় দেড় বিলিয়ন (১.৫৭ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার, যা আগামী ২০৩৩ সাল নাগাদ পৌনে তিন বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রতিবেশী দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা এই খাত থেকে প্রতি বছর শত শত মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, বর্তমানে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডসসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে সীমিত পরিসরে কোকোপিট ব্লক ও কয়ার ফাইবার রপ্তানি হচ্ছে। সঠিক আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং, মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ করা গেলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব।
তবে অপার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই শিল্পের টেকসই বিকাশে বেশ কিছু কাঠামোগত ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সাদা মাছির (হোয়াইট ফ্লাই) আক্রমণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে নারিকেলের উৎপাদন কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে।
পাশাপাশি সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ডাব ও নারিকেলের খোসা সংগ্রহের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক না থাকায় পরিবহন খরচ অনেক বেশি পড়ে এবং কারখানাগুলো সারা বছর কাঁচামালের সংকটে ভোগে।
এছাড়া অধিকাংশ ক্ষুদ্র কারখানা এখনো সনাতন ও নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, ফলে উৎপাদনশীলতা কম এবং কোকোপিটের লবণাক্ততা ও আর্দ্রতার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা কঠিন হয়। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ও স্বল্প সুদে এসএমই ঋণের অভাব এবং দেশীয় বাজারে কম মূল্যের প্লাস্টিক ও কৃত্রিম তন্তুর পণ্যের অসম প্রতিযোগিতাও এই খাতের অন্যতম বাধা।
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) সূত্র জানায়, পরিবেশবান্ধব ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে কয়ার শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ছোবড়া শিল্পের কারিগর ও উদ্যোক্তাদের বিসিকের নিবন্ধন, আধুনিক প্রযুক্তির ওপর কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্লাস্টারভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
অর্থনীতিবিদ ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষজ্ঞদের মতে, তৈরি পোশাক ও পাটশিল্পের পাশাপাশি কয়ার শিল্পকে দেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাত হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় ডাব ও নারিকেলের খোসা আলাদাভাবে সংগ্রহ করে উদ্যোক্তাদের কাছে সরবরাহের ব্যবস্থা করা জরুরি।
একই সাথে নারিকেল চাষে রোগবালাই দমন ও উচ্চফলনশীল জাত সম্প্রসারণে কৃষি বিভাগের বিশেষ নজরদারি, আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক ছাড়, মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব স্থাপন এবং রপ্তানিতে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হলে অবহেলিত এই নারিকেলের ছোবড়া অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী ও পরিবেশবান্ধব স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়াবে।
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