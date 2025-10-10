সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০১:৩১ পূর্বাহ্ন
চেয়ারম্যানকে থাপ্পড় মারা সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার বেগম খালেদা জিয়ার জন্য উপহার নিয়ে গেলেন সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসন! টেকনাফে ৫০ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক নতুন সরকারের শপথের পর ব্যারাকে ফিরবে সেনাবাহিনী: সেনাপ্রধান পোস্তগোলায় ১০ লাখ টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে নিয়মবহির্ভূত নিয়োগ : মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ছাড়াই ৬০ জন স্থায়ী সিরাজগঞ্জে দুই ঝায়ের ঝগড়ায় দুই গ্রাম রনক্ষেত্র শতাধিক বসতবাড়ী ভাংচুর লুট, আহত ৩০ নির্বাচন ঘিরে ৯৯৯ নম্বরে ৮ হাজারের বেশি ফোনকল অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন ফায়ার ফাইটার, ৩টি সড়ক দুর্ঘটনা- নিহত ১ আহত ৫ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জামায়াত নেতার বাড়িতে হামলা, নারীসহ আহত ৫
ঢাকা, সর্বশেষ

পোস্তগোলায় ১০ লাখ টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬




রাজধানীর পোস্তগোলা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ লাখ টাকা মূল্যের হেরোইনসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১০।

রবিবার(১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকালে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন র‌্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার।

তিনি বলেন, আজ দুপুর আনুমানিক ২টা ১০ মিনিটে ডিএমপির শ্যামপুর মডেল থানা এলাকায় পোস্তগোলা ব্রিজের ওপর এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। র‌্যাব-১০-এর একটি চৌকস আভিযানিক দল অভিযানটি পরিচালনা করে।

অভিযানে প্রায় ১০ লাখ টাকা মূল্যের ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এ সময় মো. হান্নান (৪৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তার বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বড়গাছী এলাকায়। তার বাবার নাম মৃত নুরশেদ আলী।

র‌্যাব জানায়, গ্রেফতারকৃত হান্নান দীর্ঘদিন ধরে হেরোইনসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য অবৈধভাবে সংগ্রহ করে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন। তার বিরুদ্ধে একটি চুরির মামলা রয়েছে বলেও জানা গেছে।

উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যসহ গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে শ্যামপুর মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।


