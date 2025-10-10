পোস্তগোলায় ১০ লাখ টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাজধানীর পোস্তগোলা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ লাখ টাকা মূল্যের হেরোইনসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১০।
রবিবার(১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকালে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার।
তিনি বলেন, আজ দুপুর আনুমানিক ২টা ১০ মিনিটে ডিএমপির শ্যামপুর মডেল থানা এলাকায় পোস্তগোলা ব্রিজের ওপর এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। র্যাব-১০-এর একটি চৌকস আভিযানিক দল অভিযানটি পরিচালনা করে।
অভিযানে প্রায় ১০ লাখ টাকা মূল্যের ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এ সময় মো. হান্নান (৪৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তার বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বড়গাছী এলাকায়। তার বাবার নাম মৃত নুরশেদ আলী।
র্যাব জানায়, গ্রেফতারকৃত হান্নান দীর্ঘদিন ধরে হেরোইনসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য অবৈধভাবে সংগ্রহ করে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন। তার বিরুদ্ধে একটি চুরির মামলা রয়েছে বলেও জানা গেছে।
উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যসহ গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে শ্যামপুর মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
