সিরাজগঞ্জে রমজান উপলক্ষে টিসিবির পণ্য বিতরণ কার্যক্রম শুরু

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সিরাজগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর পণ্য বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম।
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, রমজান উপলক্ষে প্রতিদিন ৫টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে আগামী ১২ মার্চ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় টিসিবির নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করা হবে।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গণপতি রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ) শাহাদত হুসেইন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মামুন খান, সহকারী কমিশনার মোহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. নাসিমসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
