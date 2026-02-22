আমি যে বিবাহিত সেটা ভুলেই গেছি: তাপসী

প্রায় ১০ বছর ধরে ডেনমার্কের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাপসী পান্নু।
২০২৩ সালে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের ডাবলস কোচ মাথিয়াস বো’কে বিয়ে করেন তিনি। একেবারেই ভারতীয় রীতি মেনে বিয়ে সারেন। বিয়ের তিন বছরের মাথায় অভিনেত্রী জানালেন, তিনি যে বিবাহিত, সেটাই নাকি ভুলতে বসেছেন।
না! তাপসী ও মাথিয়াসের দাম্পত্যজীবনে কোনও অশান্তির আঁচ নয়। বরং তারা পরস্পরের সঙ্গে সুখে রয়েছেন। তাপসী জানান, তার কাছে বিয়ে মানে জীবনের আমূল পরিবর্তন নয়।
তাপসীর কথায়, “আমার স্বামী এই সম্পর্কটা কখনও বোঝা হতে দেননি। বিয়ের আগে আমার একটাই শর্ত ছিল, সব কিছু যেন আগের মতোই থাকে। সম্পর্কের রসায়ন বদলে গেলে বিয়ের কোনও মানে হয় না। আমি যে বিবাহিত, সেটাই ভুলে যাই।”
বিয়ের বিষয়ে অভিনেত্রী কিছুটা পুরনোপন্থী বলে দাবি তার। বিয়ে মানে সেটা যে সারাজীবনের বন্ধন, তাতেই আস্থা রাখেন তাপসী। পাশপাশি এ-ও জানান, জীবনসঙ্গী হিসেবে এমন কাউকে চাননি তিনি, যিনি তাপসীর কথায় উঠবেন-বসবেন। মাথিয়াসের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদীর্ঘ চলার কারণ, তারা দু’জনেই বাস্তববাদী।
