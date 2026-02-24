মোহাম্মদপুর-আদাবরে অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযানে গ্রেফতার ২৯

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানার বিভিন্ন এলাকায় দিনব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এসময় বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৯ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে গতকাল সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি ) দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর ও আদাবরের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে — জনকে গ্রেফতার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো,ইউসুফ (৩৮), সুমন সরদার (৩০), বাবন (২৪), ফাইয়াজ খান (৫৬), সোহেল হোসেন (২৫), তানভীর (২২), ফরহাদ (১৯), নাঈম সরদার (২৩), শোয়েব কাওয়াল (২৪), অনিক (২০), ইমন (২২), রুবেল (২৬), রেজাউল করিম (২৬), সোহাগ ব্যাপারী (২৫), জাহিদ (৩৫), সাব্বির (২২), মঞ্জু রহমান (৩৫), হোসাইন (২৫), হামিদুর (৪০), মিন্টু (৩০), নাজমুল (২০) ও রমজান (২০)। এদের মধ্যে দ্রুত বিচার আইনে ১ জন,দূস্যতা মামলায় ২ জন, মাদক মামলায় ৩ জন, পরোয়ানা ১ জন,
অন্যান্য আইনে ১২ জন,অন্যান্য মামলায় ৩ জন। এসময় তাদের কাছ থেকে লোহার তৈরি রাম দা,১ টি সামুরাই,১ টি ডেগার,৭৮০ পুরিয়া হেরোইন, ৪ টি বাটন ফোন, ১ টি স্মার্ট মোবাইল ফোন, নগদ অর্থ ১২০০,নগদ অর্থ ২৫০ উদ্ধার করা হয়।
একইদিনে আদাবর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতাররাকৃতরা হলো,মো. আবু সাইদ (২৫), মো. সাদ্দাম হোসেন (৩৩), মো. খোরশেদ আলম বাবু (২৮),
মো. ইয়াসিন (৩৩), মো. দুদু মিয়া (৪০), মো. আজাদুল (৪৫) ও মো. নুর নবী (৫৫)।
ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,গতকাল সোমবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা পুলিশ সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ২৯ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
Leave a Reply