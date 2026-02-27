জেদ্দায় ৫ দেশের মন্ত্রীদের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে জেদ্দায় ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) ফিলিস্তিন বিষয়ক নির্বাহী সভার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্রতিনিধি দলের নেতাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন।
এসব বৈঠকে সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
ড. খলিলুর রহমান যাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর মোহাম্মদ ইসহাক দার, সৌদি আরবের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালিদ এ. এলখরেইজি, তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুসা কুলাকলিকায়া, ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ভারসেন আঘাবেকিয়ান এবং গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরিং মোদু এনজি।
বৈঠকে তারা বিএনপির বিশাল বিজয় এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা আস্থা প্রকাশ করেন যে প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ত্বরান্বিত উন্নয়ন অর্জন করবে।
তারা ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের অটল অঙ্গীকারেরও প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে তারা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতিত্বের জন্য বাংলাদেশের প্রার্থিতার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।
তুরস্কের মন্ত্রী মুসা কুলাকলিকায়া তুরস্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন এবং আশা করেন যে আগামী দিনে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রসারিত হবে।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি তুরস্ক যে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে আসছে, সে জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উভয় পক্ষই এ সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান রমজানের পরে বাংলাদেশ সফরের জন্য তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের হাতে একটি আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন।
সৌদি মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিকট ভবিষ্যতে সুবিধাজনক সময়ে সৌদি আরব সফর করবেন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে রিয়াদ সফরের আমন্ত্রণও জানান।
তিনি বলেন, সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ রয়েছে। তিনি এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার জন্য তার সরকারের প্রস্তুতি ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে সৌদি আরবের বিনিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। উভয় পক্ষ এ সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
মন্ত্রী এলখেরাইজি ওআইসি সচিবালয়ের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বড় ধরনের সংস্কার গ্রহণে বাংলাদেশের সমর্থন চান। ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগাবেকিয়ানের সঙ্গে বৈঠককালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান ফিলিস্তিনি জনগণের স্বার্থের প্রতি বাংলাদেশের অটল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ফিলিস্তিনি সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো ১৯৬৭ সালের পূর্ববর্তী সীমান্ত এবং পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিনি স্বার্থের প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় ও ধারাবাহিক সমর্থনের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান আরও বলেন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদের জন্য ফিলিস্তিন আর দায়িত্বে নাও থাকতে পারে, তবে এ পদে নির্বাচিত হলে এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সমুন্নত থাকবে। ফিলিস্তিনের মন্ত্রী বলেন, আরব-ইসলামিক প্রবাহ বাংলাদেশি প্রার্থীর পক্ষে থাকবে। রোহিঙ্গা জনগণের স্বার্থে তার সরকারের অব্যাহত সক্রিয় সমর্থনের জন্য গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
সেরিং মোদু এনজি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান, যার মধ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার জন্য মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে আনা মামলাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য গাম্বিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সমর্থন করতে বাংলাদেশ প্রস্তুত। উভয় পক্ষই চলতি বছরের এপ্রিলে বাগদাদে ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনে সম্মত হয়েছে।
গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির জন্য বাংলাদেশের প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং এর সমর্থনে অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দেন।
প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও রাষ্ট্রদূত মোল্লা ফরহাদ হোসেন এবং ওআইসিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এম. জে. এইচ. জাবেদ এ বৈঠকগুলোতে উপস্থিত ছিলেন।
Leave a Reply