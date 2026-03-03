রাজশাহী নগরীতে নিখোঁজ দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী উদ্ধার

রাজশাহী নগরীর বেলপুকুর এলাকা থেকে নিখোঁজ দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে যৌথ অভিযানে উদ্ধার করেছে র্যাব-৫ ও র্যাব-১-এর সিপিএসসি সদস্যরা।
সোমবার (২ মার্চ) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বেলপুকুর বাইপাস মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীরা হলো-রিফাত ইসলাম (১৪) ও মোঃ আকাশ আহমেদ (১৪)। তারা দুজনই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।
মঙ্গলবার বিকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাব-৫, রাজশাহীর মোল্লাপাড়া ক্যাম্পের মুখপাত্র উপ-পরিচালক মেজর আসিফ আল-রাজেক।
তিনি জানান, গত (২৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে নগরীর মতিহার থানাধীন ভাল্লুকপুকুর এলাকা থেকে তারা নিখোঁজ হয়। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে মতিহার থানায় দুটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
নিখোঁজের পরপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে র্যাব-৫, সিপিএসসি ও র্যাব-১, সিপিএসসি’র একটি যৌথ আভিযানিক দল র্যাব সদর দপ্তরের ইন্টেলিজেন্স উইংয়ের সহায়তায় প্রযুক্তিগত নজরদারির মাধ্যমে নিখোঁজ দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর অবস্থান শনাক্ত করে।
পরে সোমবার রাত সাড়ে ১১টায় নগরীর বেলপুকুর থানাধীন বেলপুকুর বাইপাস মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহৃত দুই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।#
