ধানক্ষেতে স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার! শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ রাজশাহী নগরীতে ৪ মাদক কারবারী গ্রেফতার নাটোরের পাঁচ বিএনপি নেত্রী হতে চান মহিলা এমপি চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হলে কোরআনের আইন চালু করতে হবে – রফিকুল ইসলাম খান রাজশাহী নগরীতে নিখোঁজ দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী উদ্ধার মানবতার ফেরিওয়ালা প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে  ১২০০ রোজাদারদের  ইফতার মাহফিল  উল্লাপাড়ায় ইয়াবাসহ আটকের পর দুই ইউটিউবারকে কারাদন্ড নাটোরের বড়াইগ্রামে অগ্নিকাণ্ডে এক কৃষকের গবাদি পশুসহ বসতবাড়ি ভস্মিভূত সিংড়ায় হাঁসের ডিমের দামে ধস, দিশেহারা খামারিরা বেলকুচি উপজেলা ছাত্র শিবিরের কমিটি গঠন
রাজশাহী নগরীতে ৪ মাদক কারবারী গ্রেফতার

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৩ মার্চ, ২০২৬

রাজশাহী নগরীতে পৃথক অভিযানে চারজন মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১ মার্চ) রাতভর অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট, দেশি মদ এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো: মোঃ মিঠু ইসলাম (৩৩), সে নগরীর পবা থানার বসন্তপুর গ্রামের মোঃ মকসেদ আলীর ছেলে, মোঃ নিশার আহম্মেদ সাগর (২৭), সে কাশিয়াডাঙ্গা থানার হড়গ্রাম চারখুটার মোড় এলাকার মোঃ মাহাবুবুর রহমানের ছেলে, মোঃ জিম (২৫), সে বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার সান্তাহার গ্রামের বাসিন্দা (বর্তমানে বোয়ালিয়া থানার ঘোড়ামারা এলাকায় বসবাসরত) মোঃ মঞ্জুরুল হকের ছেলে ও মোঃ জনি (৩৬), সে রাজপাড়া থানার ভাটাপাড়া গ্রামের মোঃ ফজলুল হকের ছেলে।

মঙ্গলবার বিকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নগর পুলিশের মুখপাত্র উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ গাজিউর রহমান, পিপিএম।
তিনি জানান, গত সোমবার রাতভর অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে কর্ণহার ও কাশিয়াডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৫০০ মিলিলিটার দেশি মদ ও মাদক বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে তাদের বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

 

 


ধানক্ষেতে স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার! শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ

নাটোরের পাঁচ বিএনপি নেত্রী হতে চান মহিলা এমপি

চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হলে কোরআনের আইন চালু করতে হবে – রফিকুল ইসলাম খান

রাজশাহী নগরীতে নিখোঁজ দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী উদ্ধার

মানবতার ফেরিওয়ালা প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে  ১২০০ রোজাদারদের  ইফতার মাহফিল 

উল্লাপাড়ায় ইয়াবাসহ আটকের পর দুই ইউটিউবারকে কারাদন্ড

ধানক্ষেতে স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার! শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ

নাটোরের পাঁচ বিএনপি নেত্রী হতে চান মহিলা এমপি

চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হলে কোরআনের আইন চালু করতে হবে – রফিকুল ইসলাম খান

রাজশাহী নগরীতে নিখোঁজ দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী উদ্ধার

মানবতার ফেরিওয়ালা প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে  ১২০০ রোজাদারদের  ইফতার মাহফিল 

উল্লাপাড়ায় ইয়াবাসহ আটকের পর দুই ইউটিউবারকে কারাদন্ড

নাটোরের বড়াইগ্রামে অগ্নিকাণ্ডে এক কৃষকের গবাদি পশুসহ বসতবাড়ি ভস্মিভূত

সিংড়ায় হাঁসের ডিমের দামে ধস, দিশেহারা খামারিরা

বেলকুচি উপজেলা ছাত্র শিবিরের কমিটি গঠন

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

