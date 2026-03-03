রাজশাহী নগরীতে ৪ মাদক কারবারী গ্রেফতার

রাজশাহী নগরীতে পৃথক অভিযানে চারজন মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১ মার্চ) রাতভর অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট, দেশি মদ এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলো: মোঃ মিঠু ইসলাম (৩৩), সে নগরীর পবা থানার বসন্তপুর গ্রামের মোঃ মকসেদ আলীর ছেলে, মোঃ নিশার আহম্মেদ সাগর (২৭), সে কাশিয়াডাঙ্গা থানার হড়গ্রাম চারখুটার মোড় এলাকার মোঃ মাহাবুবুর রহমানের ছেলে, মোঃ জিম (২৫), সে বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার সান্তাহার গ্রামের বাসিন্দা (বর্তমানে বোয়ালিয়া থানার ঘোড়ামারা এলাকায় বসবাসরত) মোঃ মঞ্জুরুল হকের ছেলে ও মোঃ জনি (৩৬), সে রাজপাড়া থানার ভাটাপাড়া গ্রামের মোঃ ফজলুল হকের ছেলে।
মঙ্গলবার বিকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নগর পুলিশের মুখপাত্র উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ গাজিউর রহমান, পিপিএম।
তিনি জানান, গত সোমবার রাতভর অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে কর্ণহার ও কাশিয়াডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৫০০ মিলিলিটার দেশি মদ ও মাদক বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে তাদের বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
Leave a Reply