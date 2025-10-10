বৃহস্পতিবার, ০৫ মার্চ ২০২৬, ১২:১৪ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
হামিমকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতি অপপ্রচার ও মানহানিকর সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে তিন চাঁদাবাজের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন চাঁদপুরে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সভাপতি করে নিকার গঠন গাজীপুরে ডিএনসির অভিযানে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ১ চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচন ৪ এপ্রিল হ্যামস্ট্রিং চোটে মাঠের বাইরে রোনালদো আলভী এখন কোথায়, জানেন না তিথি মার্কিন হামলা ইরানের যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস, নিহত ৮০? বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোলাম রাব্বানীর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বিনোদন, সর্বশেষ

আলভী এখন কোথায়, জানেন না তিথি

অনলাইন ডেস্ক: / ১৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৪ মার্চ, ২০২৬

শুটিংয়ের কাজে দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন ছোট পর্দার অভিনেতা জাহের আলভী। এর মাঝেই রাজধানী ঢাকার একটি বাসা থেকে তার স্ত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনার পর পুরো শুটিং ইউনিট দেশে ফিরে এলেও কোথায় আছেন আলভী, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী ইফফাত আরা তিথি।

তিনি জানান, ঘটনার দিন তারা নেপালে ছিলেন এবং সেদিনই দ্রুত দেশে ফেরার চেষ্টা করেন। তবে টিকিট জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। তার কথায়, সেদিন আলভীর দ্রুত দেশে ফেরার ইচ্ছে থাকলেও ফ্লাইটে সিট পাওয়া যাচ্ছিল না। পরের দিনের টিকিট নিশ্চিত করার পর পুরো টিম দেশে ফিরে আসে।

আলভী এখন কোথায়, জানতে চাইলে তিথি বলেন, সে আসলে এখন ঠিক কোথায় আছে সেটা আমি জানি না। আমরা ওর সঙ্গে লাস্ট নেপাল থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়েছি। আলভীর সঙ্গে আমার শেষবার কথা হয়েছে যখন আমরা বিদায় নিচ্ছি বা মানে এয়ারপোর্টে, তারপর কোনো যোগাযোগ হয়নি।

তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, তিনি কোনো অপরাধ করেননি এবং কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার বিষয়টি ভিত্তিহীন।

এ ছাড়া আলভীকে বিয়ে আর সন্তানসম্ভবা হওয়ার গুঞ্জন নিয়ে জানতে চাইলে এসব বিষয় নাকচ করেন তিথি। তার দাবি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো এসব তথ্য সত্য নয়। তবে এই পরিস্থিতি তার ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার একটি বাসা থেকে আফরা ইভনাথ খান ইকরার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় আলভী, তার মা ও তিথিসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ইকরার পরিবার। বর্তমানে বিষয়টি তদন্ত করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

হামিমকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতি

গাজীপুরে ডিএনসির অভিযানে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ১

হ্যামস্ট্রিং চোটে মাঠের বাইরে রোনালদো

মার্কিন হামলা ইরানের যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস, নিহত ৮০?

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোলাম রাব্বানীর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা

রাজশাহীতে সজিনা’র বাম্পার ফলনের আশা কৃষি বিভাগের

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech