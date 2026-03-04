চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচন ৪ এপ্রিল

স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৪ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় পাঁচ মাস পর এ নির্বাচন আয়োজন করা হচ্ছে।
বুধবার চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আইনগত মতামতের ভিত্তিতে অর্ডিনারি ও অ্যাসোসিয়েট গ্রুপের ১৮ জন পরিচালক নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ওই দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে নগরের আগ্রাবাদে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে।
এর আগে গত বছরের ১ নভেম্বর নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তবে একটি পক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলে ৩০ অক্টোবর আদালত নির্বাচন স্থগিতের আদেশ দেন।
Leave a Reply