/ চট্টগ্রাম, সর্বশেষ

নোয়াখালীতে দিনমজুরের বসতঘর পুড়ে ছাঁই

ইয়াছিন আরাফাত, নোয়াখালী প্রতিনিধি: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে এক দিনমজুরের বসতঘর পুড়ে ছাঁই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় ভুক্তভোগীর পরিবার।

বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারী) রাত ৮টার দিকে পৌরসভার পাপুয়া গ্রামের বড় বাড়ীতে এ ঘটনা ঘটে।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) সকাল ৯টার দিকে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, বৈদ্যুতিক মিটার থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বিভিন্ন মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেস্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। দ্রুত গতিতে আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ততক্ষণে সবকিছুই পুড়ে ছাঁই হয়ে যায়। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় ভুক্তভোগীর পরিবার। 


জাকির হোসেন বাবলু সাংবাদিকদের জানান, তিনি গত দেড় বছর পূর্বে ঋণ নিয়ে ও ধার করে প্রায় ১৭ লাখ টাকা খরচ করে ঘরটি নির্মাণ করেন। ৩ লাখ টাকার আসবাবপত্রও ছিলো সেই ঘরে। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডে তিনি পুরোপুরি নি:স্ব হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার গাজীপুরে দিনমজুরের কাজ করছেন।

সোনাইমুড়ী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. রেজাউল করিম জানান, অগ্নিকাণ্ডের খবরে তাদের লোক ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কিন্তু, ততক্ষণে সবকিছুই পুড়ে যায়।


