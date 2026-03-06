শুক্রবার, ০৬ মার্চ ২০২৬, ০৭:০২ অপরাহ্ন
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ: তেলের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় রাজশাহীর পেট্রোল পাম্পগুলোতে ভিড় রাজশাহীর সীমান্তে বিপুল পরিমান ভারতীয় মদ ও ট্যাপেন্টাডল জব্দ কাজিপুরে ট্রাক দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু  উল্লাপাড়ায় ঘোল তৈরি দুধে ফরমালিন পাওয়ায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমান জয়পুরহাটে জুয়েলারি দোকানে ডাকাতি মামলায় আরও ২ জন গ্রেপ্তার সলঙ্গায় সাংবাদিকের ভাইয়ের ইন্তেকাল পুলিশের আজান, কেরাত ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দিলেন আইজিপি পেটের মধ্যে ইয়াবা নিয়ে মাদক কারবারি গ্রেফতার হঠাৎ দুবাইবাসীর ফোনে সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জরুরি সতর্কতা ঢাকা মেডিকেলের নার্সের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
ইরানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৩২

আপডেট : শুক্রবার, ৬ মার্চ, ২০২৬

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল হামলার পর প্রাণহানির সংখ্যা আরও বেড়েছে। দেশটির রেড ক্রিসেন্টের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১,৩৩২ জন নিহত হয়েছেন।

ইরান রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল বাহিনীর হামলার পর বিভিন্ন এলাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটছে এবং নিহতের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘাত শুরুর পর থেকে উদ্ধারকর্মীরা বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করছে। এতে করে নিহতের সংখ্যা নতুন করে বেড়ে ১,৩৩২ জনে পৌঁছেছে।

এই হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন এলাকায় সংঘাতের খবর আসছে।

সূত্র: আল জাজিরা


