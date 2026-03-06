ইরানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৩২

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল হামলার পর প্রাণহানির সংখ্যা আরও বেড়েছে। দেশটির রেড ক্রিসেন্টের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১,৩৩২ জন নিহত হয়েছেন।
ইরান রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল বাহিনীর হামলার পর বিভিন্ন এলাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটছে এবং নিহতের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে।
তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘাত শুরুর পর থেকে উদ্ধারকর্মীরা বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করছে। এতে করে নিহতের সংখ্যা নতুন করে বেড়ে ১,৩৩২ জনে পৌঁছেছে।
এই হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন এলাকায় সংঘাতের খবর আসছে।
সূত্র: আল জাজিরা
