শুক্রবার, ০৬ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩৫ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
অভিনয়ে আসায় মেয়ের সঙ্গে এক বছর কথা বলেননি পাকিস্তানি অভিনেত্রীর বাবা ৪২টি দাঁত নিয়ে গিনেস রেকর্ড গড়লেন মালয়েশিয়ার ব্যক্তি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী সিরাজগঞ্জে ভুট্টা ক্ষেত থেকে অজ্ঞাত যুবুকের মরদেহ উদ্ধার ইরানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে: ট্রাম্প জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে জনগণ সরকারকে যৌক্তিক সময় দেবে: সাইফুল হক পশ্চিম এশিয়ার সংকট বিশ্বজুড়ে জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে: রাজনাথ সিং তিন ‘ভয়ংকর’ মিসাইল দিয়ে ২২তম ধাপে ইরানি হামলা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আইনি সহায়তায় উপকারভোগী ১৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫৩০ জন
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

ইরানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে: ট্রাম্প

অনলাইন ডেস্ক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৬ মার্চ, ২০২৬
-ফাইল ছবি।

ইরানের ওপর ক্রমাগত সামরিক চাপের মুখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, ইরানের শর্তহীন আত্মসমর্পণ ছাড়া এই যুদ্ধ বন্ধের আর কোনো পথ খোলা নেই।

ওভাল অফিসে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মার্জের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর ট্রাম্প আবারও তার অনড় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ট্রাম্প বলেন, ইরান যদি নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং দেশটিতে একজন মহান ও গ্রহণযোগ্য নেতা নির্বাচিত হয়, তবেই যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা ইরানকে ধ্বংসের কিনারা থেকে টেনে আনতে কাজ করবে।

ট্রাম্প আরও প্রতিশ্রুতি দেন, সঠিক নেতৃত্ব পেলে ইরান অর্থনৈতিকভাবে আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি এই লক্ষ্যকে ‘মেক ইরান গ্রেট এগেইন’ হিসেবে অভিহিত করেন।

এর আগেও গত জুনে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনার সময় ট্রাম্প একই ধরনের শর্তহীন আত্মসমর্পণের দাবি জানিয়েছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে, কারণ একদিকে যেমন মার্কিন সিনেটে ট্রাম্পের সামরিক ক্ষমতা খর্ব করার প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে, অন্যদিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভয়ে বিশ্বব্যাপী বিমান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব পর্যটন শিল্পে প্রায় ১১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই মার্কিন অভিযানকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক মহাবিপর্যয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তেহরান তাদের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির মাধ্যমে পাল্টা জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সূত্র: সিএনবিসি


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

পশ্চিম এশিয়ার সংকট বিশ্বজুড়ে জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে: রাজনাথ সিং

তিন ‘ভয়ংকর’ মিসাইল দিয়ে ২২তম ধাপে ইরানি হামলা

হঠাৎ দুবাইবাসীর ফোনে সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জরুরি সতর্কতা

ইরানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৩২

ইরানে স্থল সেনা পাঠানো ‘সময়ের অপচয়’: ট্রাম্প

মধ্যপ্রাচ্য সংকট : সপ্তম দিনে এখন পর্যন্ত কোথায় কী ঘটল, দেখুন একনজরে

অভিনয়ে আসায় মেয়ের সঙ্গে এক বছর কথা বলেননি পাকিস্তানি অভিনেত্রীর বাবা

৪২টি দাঁত নিয়ে গিনেস রেকর্ড গড়লেন মালয়েশিয়ার ব্যক্তি

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী

সিরাজগঞ্জে ভুট্টা ক্ষেত থেকে অজ্ঞাত যুবুকের মরদেহ উদ্ধার

ইরানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে: ট্রাম্প

জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে জনগণ সরকারকে যৌক্তিক সময় দেবে: সাইফুল হক

পশ্চিম এশিয়ার সংকট বিশ্বজুড়ে জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে: রাজনাথ সিং

তিন ‘ভয়ংকর’ মিসাইল দিয়ে ২২তম ধাপে ইরানি হামলা

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী

লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আইনি সহায়তায় উপকারভোগী ১৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫৩০ জন

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech