বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৭ মার্চ, ২০২৬

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ শনিবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রার নাম–বাংলাদেশি টাকা  

ইউএস ডলার – ১২২ টাকা ৩২ পয়সা

ইউরো – ১৪১ টাকা ৪১ পয়সা

ব্রিটিশ পাউন্ড – ১৬২ টাকা ৯১ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৫ টাকা ৬৪ পয়সা

জাপানি ইয়েন – ৭৭ পয়সা

কানাডিয়ান ডলার – ৯০ টাকা ৯ পয়সা

সুইডিশ ক্রোনা – ১৩ টাকা ৩২ পয়সা

সিঙ্গাপুর ডলার – ৯৫ টাকা ৫৯ পয়সা

চীনা ইউয়ান রেনমিনবি – ১৭ টাকা ৭৩ পয়সা

ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ৩৩ পয়সা

শ্রীলঙ্কান রুপি – ২ টাকা ৫৩ পয়সা

মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ৩১ টাকা

সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৫৯ পয়সা

কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৫৯ পয়সা

কুয়েতি দিনার – ৩৯৬ টাকা ৪৯ পয়সা

ওমানি রিয়াল – ৩১৮ টাকা ১৩ পয়সা

(সূত্র: গুগল)

*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।


