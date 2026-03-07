বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ শনিবার বিনিময় হার :
বৈদেশিক মুদ্রার নাম–বাংলাদেশি টাকা
ইউএস ডলার – ১২২ টাকা ৩২ পয়সা
ইউরো – ১৪১ টাকা ৪১ পয়সা
ব্রিটিশ পাউন্ড – ১৬২ টাকা ৯১ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৫ টাকা ৬৪ পয়সা
জাপানি ইয়েন – ৭৭ পয়সা
কানাডিয়ান ডলার – ৯০ টাকা ৯ পয়সা
সুইডিশ ক্রোনা – ১৩ টাকা ৩২ পয়সা
সিঙ্গাপুর ডলার – ৯৫ টাকা ৫৯ পয়সা
চীনা ইউয়ান রেনমিনবি – ১৭ টাকা ৭৩ পয়সা
ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ৩৩ পয়সা
শ্রীলঙ্কান রুপি – ২ টাকা ৫৩ পয়সা
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ৩১ টাকা
সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৫৯ পয়সা
কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৫৯ পয়সা
কুয়েতি দিনার – ৩৯৬ টাকা ৪৯ পয়সা
ওমানি রিয়াল – ৩১৮ টাকা ১৩ পয়সা
(সূত্র: গুগল)
*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
Leave a Reply