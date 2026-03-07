ইসরায়েলি হামলাকে পাত্তাই দিচ্ছে না ইরানীরা: খুলছে অফিস, হচ্ছে স্বাভাবিক সবকিছুই

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের মধ্যেই স্বাভাবিক প্রশাসনিক কার্যক্রম ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে ইরান। ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার আশঙ্কা থাকলেও ধীরে ধীরে অফিস আদালত চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার।
সরকার জানিয়েছে, আগামী রবিবার থেকে সরকারি মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর কার্যক্রম আবার শুরু হবে। তেহরান প্রদেশে প্রথম ধাপে প্রায় ২০ শতাংশ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী অফিসে গিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।
আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রবিবার থেকে পুরুষ কর্মীরা অফিসে উপস্থিত থাকবেন। তবে নারী কর্মীরা ঘরে বসেই কাজ করবেন। কিছু ব্যাংকের কার্যক্রমও চালু থাকবে।
ইরানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলা শুরু করে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র। এরপর ইরানও পাল্টা হামলা শুরু করে। সংঘাতের কারণে প্রশাসনিক কার্যক্রমে বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এখন ধীরে ধীরে সরকারি কাজ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
যুদ্ধ শুরুর পরও কিছু জরুরি সেবা চালু ছিল। মরদেহ দাফনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মী, মিউনিসিপ্যালিটি, মেডিকেল সেন্টার, সামরিক বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম চলছিল। সরকার জানিয়েছে, এসব কার্যক্রম আগের মতোই চলবে।
তেহরানের প্রাদেশিক প্রশাসন জানিয়েছে, এই প্রদেশের ব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের রোববার থেকে অফিসে গিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
এর পাশাপাশি যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে কিছু আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হতে শুরু করেছে। ঝুঁকি পুরোপুরি না কাটলেও কয়েকটি এয়ারলাইনস সীমিত আকারে কার্যক্রম শুরু করেছে।
এমিরেটস এয়ারলাইনস গত বৃহস্পতিবার থেকে আবার ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেছে। সংস্থাটির এক মুখপাত্র রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ওই দিন দুবাই থেকে প্রায় ৩০ হাজার যাত্রীকে বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তারা পুরোপুরি কার্যক্রম চালুর চেষ্টা করছে।
একই ধরনের ঘোষণা দিয়েছে ইতিহাদ এয়ারলাইনসও। এছাড়া ভারতের এয়ারলাইনস এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে।
তবে রয়টার্স জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ঝুঁকি থাকায় অনেক দেশ এখনো তাদের আকাশসীমা বন্ধ রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার কথা ছিল এয়ার ফ্রান্সের একটি ফ্লাইট। আকাশে ক্ষেপণাস্ত্রের উপস্থিতির কারণে সেটি মাঝপথ থেকে ফিরে আসে।
সূত্র: আল জাজিরা, রয়টার্স
