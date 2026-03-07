শনিবার, ০৭ মার্চ ২০২৬, ১১:৩৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রোববার ২ বিভাগে বৃষ্টির আভাস ডাক্তার দেখানোর বেশে ইয়াবা বিক্রি, ক্রেতা সেজে নারী মাদক কারবারিকে ধরল ডিএনসি এবার আরো এক পানির ট্যাংকে মিলল তেলের সন্ধান শাহবাগে ৩০ কেজি গাঁজা ও ৮ হাজার ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ জানাল আরব আমিরাত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী কথা বললেন এরদোয়ান ইরান সংঘাত: ব্রিটিশ ঘাঁটিতে নামল মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের মুখে আজকের মুসলিম বিশ্ব: মামুনুল হক বিকল্পধারা বাংলাদেশ-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত সিংড়ায় অবৈধ তেল মজুদে অভিযান, ১০ হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক, সর্বশেষ

ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ জানাল আরব আমিরাত

অনলাইন ডেস্ক: / ১৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৭ মার্চ, ২০২৬

সংযুক্ত আরব আমিরাতে পবিত্র ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। আগামী ২০ মার্চ (শুক্রবার) দেশটিতে ঈদ উদযাপিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার (৭ মার্চ) গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে সম্ভাব্য এ তারিখের কথা জানানো হয়।

শারজাহ একাডেমি ফর অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজির জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২০ মার্চ (শুক্রবার) সংযুক্ত আরব আমিরাতে পবিত্র ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানায়, তাদের হিসাব অনুযায়ী ১৪৪৭ হিজরির রমজান মাস এবার ৩০ দিন পূর্ণ করবে। সেই হিসেবে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতর হবে শুক্রবার।

কারণ হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, বুধবার (১৮ মার্চ) রমজানের ২৯তম দিনে চাঁদ দেখার ঐতিহ্যবাহী রাতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের আগেই চাঁদ ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে সেদিন চাঁদ দেখা সম্ভব হবে না। এর ফলে দেশটিতে ১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার) রমজান মাসের ৩০তম দিন হিসেবে পালিত হবে এবং তার পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার ঈদ উদযাপিত হবে।

পবিত্র ঈদুল ফিতর ইসলামিক বর্ষপঞ্জির অন্যতম বড় উৎসব। ঈদের নামাজ দিয়ে এদিনের সূচনা হয়। এরপর দেশে–বিদেশে পরিবার–পরিজন নিয়ে সময় কাটানো, দান–খয়রাত করা ও নানা সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই চাঁদ হয়তো কেবল ‘ইমেজ স্ট্যাকিং’-এর মতো উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমেই শনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে, তবে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে খালি চোখে এটি দেখা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

তবে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি আরও উল্লেখ করেছে, ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় আরও পশ্চিমে অবস্থিত কিছু আরব ও ইসলামী দেশে চাঁদটি দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে যেসব দেশ কেবল খালি চোখে বা টেলিস্কোপে প্রত্যক্ষ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে, তারা স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার সাপেক্ষে শনিবার ঈদ উদযাপন করতে পারে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রোববার ২ বিভাগে বৃষ্টির আভাস

ডাক্তার দেখানোর বেশে ইয়াবা বিক্রি, ক্রেতা সেজে নারী মাদক কারবারিকে ধরল ডিএনসি

এবার আরো এক পানির ট্যাংকে মিলল তেলের সন্ধান

শাহবাগে ৩০ কেজি গাঁজা ও ৮ হাজার ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী কথা বললেন এরদোয়ান

ইরান সংঘাত: ব্রিটিশ ঘাঁটিতে নামল মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান

রোববার ২ বিভাগে বৃষ্টির আভাস

ডাক্তার দেখানোর বেশে ইয়াবা বিক্রি, ক্রেতা সেজে নারী মাদক কারবারিকে ধরল ডিএনসি

এবার আরো এক পানির ট্যাংকে মিলল তেলের সন্ধান

শাহবাগে ৩০ কেজি গাঁজা ও ৮ হাজার ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ জানাল আরব আমিরাত

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী কথা বললেন এরদোয়ান

ইরান সংঘাত: ব্রিটিশ ঘাঁটিতে নামল মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান

চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের মুখে আজকের মুসলিম বিশ্ব: মামুনুল হক

বিকল্পধারা বাংলাদেশ-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিংড়ায় অবৈধ তেল মজুদে অভিযান, ১০ হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech