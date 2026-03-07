শনিবার, ০৭ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৫ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রোববার ২ বিভাগে বৃষ্টির আভাস ডাক্তার দেখানোর বেশে ইয়াবা বিক্রি, ক্রেতা সেজে নারী মাদক কারবারিকে ধরল ডিএনসি এবার আরো এক পানির ট্যাংকে মিলল তেলের সন্ধান শাহবাগে ৩০ কেজি গাঁজা ও ৮ হাজার ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ জানাল আরব আমিরাত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী কথা বললেন এরদোয়ান ইরান সংঘাত: ব্রিটিশ ঘাঁটিতে নামল মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের মুখে আজকের মুসলিম বিশ্ব: মামুনুল হক বিকল্পধারা বাংলাদেশ-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত সিংড়ায় অবৈধ তেল মজুদে অভিযান, ১০ হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী কথা বললেন এরদোয়ান

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৭ মার্চ, ২০২৬

মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টরমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। আলোচনায় ইরান সংকট এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফোনালাপে এরদোয়ান বলেন—ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা কমাতে সংলাপের পরিবেশ তৈরি করতে আরও উদ্যোগ নিতে হবে।

এরদোয়ান আরও বলেন, ইরানের ওপর হামলার পর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা আঙ্কারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। দীর্ঘমেয়াদি সামরিক হস্তক্ষেপ হলে তা আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

এদিকে পৃথক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,  সাইপ্রাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান মোতায়েনের বিষয়টি বিবেচনা করছে তুরস্ক। তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স ।

খবর অনুসারে, দ্বীপটির উত্তর অংশে বিচ্ছিন্ন তুর্কি সাইপ্রিয়ট–এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধাপে ধাপে একটি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ ধরনের পদক্ষেপও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ জানাল আরব আমিরাত

ইরান সংঘাত: ব্রিটিশ ঘাঁটিতে নামল মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলি হামলাকে পাত্তাই দিচ্ছে না ইরানীরা: খুলছে অফিস, হচ্ছে স্বাভাবিক সবকিছুই

মাত্র কয়েক হাজার ডলারের ড্রোনে কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিপাকে

ইরানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে: ট্রাম্প

পশ্চিম এশিয়ার সংকট বিশ্বজুড়ে জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে: রাজনাথ সিং

রোববার ২ বিভাগে বৃষ্টির আভাস

ডাক্তার দেখানোর বেশে ইয়াবা বিক্রি, ক্রেতা সেজে নারী মাদক কারবারিকে ধরল ডিএনসি

এবার আরো এক পানির ট্যাংকে মিলল তেলের সন্ধান

শাহবাগে ৩০ কেজি গাঁজা ও ৮ হাজার ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ জানাল আরব আমিরাত

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী কথা বললেন এরদোয়ান

ইরান সংঘাত: ব্রিটিশ ঘাঁটিতে নামল মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান

চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের মুখে আজকের মুসলিম বিশ্ব: মামুনুল হক

বিকল্পধারা বাংলাদেশ-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিংড়ায় অবৈধ তেল মজুদে অভিযান, ১০ হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech