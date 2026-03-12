বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ ২০২৬, ০৯:৪৬ অপরাহ্ন
৬৬ বছরে ‘গর্ভবতী’ হওয়ার গুঞ্জন, যা বললেন অভিনেত্রী

অনলাইন ডেস্ক: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ, ২০২৬

আলোচিত বলিউড অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা। অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাকে কম বিতর্কের মুখে পড়তে হয়নি। সম্প্রতি ৬৬ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীকে নিয়ে নতুন করে গুঞ্জন ছড়ায় তিনি ‘মা হতে চলেছেন’।

বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। কিছুদিন আগেই তার মেয়ে মাসাবা গুপ্তা কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তার উপর এই বয়সে এসে তাকে নিয়ে এমন খবর রটে যাওয়ায় তুমুল জল্পনার সৃষ্টি হয় নেটদুনিয়ায়। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন নীনা নিজেই।

এই গুঞ্জন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে উড়িয়ে দিয়ে এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বলেন, ‘ব্যস, এটাই বাকি ছিল—বাস্তব জীবনে ‘বাধাই হো’!”

প্রসঙ্গত, ‘বাধাই হো’ সিনেমায় নীনা ৬০ বছর বয়সী এক নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যিনি হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে পড়েন।

আর তাকে ঘিরে মূলত এই গুঞ্জনের সূত্রপাত ঘটে অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দান্না ও বিজয় দেবরকোণ্ডার রিসেপশন অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার দিন। সেখানে শাড়ি পরা অবস্থায় এই অভিনেত্রীর পেট কিছুটা উঁচু দেখা যাওয়ায় অনেকেই সেটিকে ‘বেবি বাম্প’ বলে ধরে নেন। এর পরই সামাজিক মাধ্যমে তার গর্ভবতী হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

সেদিন কেন তার পেট উঁচু দেখাচ্ছিল সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নীনা গুপ্তা বলেন, “এটা কোনো ‘বাধাই হো’-এর ঘটনা নয়, আমি গর্ভবতীও নই। আসলে শাড়ির কাপড়টা একটু মোটা ছিল, তাই আমাকে ও রকম দেখাচ্ছিল।”


পরে কিছুটা রসিকতার সুরে তিনি বলেন, ‘এই বয়সেও আমার গর্ভাবস্থা নিয়ে এমন জল্পনা হওয়াটা আমার ভালোই লেগেছে। এতে বোঝা যায়, আমরা একটি জাতি হিসেবে বদলাচ্ছি।’

উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যাপক আলোচিত নীনা গুপ্তার সঙ্গে একসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ভিভিয়ান রিচার্ডসের সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক থেকেই জন্ম নেন তাদের মেয়ে মাসাবা গুপ্তা। যদিও ভিভিয়ান শেষে স্ত্রী-পরিবারের কাছে নিজ দেশে ফিরে যান। এর পরও গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত না নিয়ে মেয়ে মাসাবা গুপ্তার জন্ম দেন নীনা।

২০২৩ সালে ভিভিয়ান রিচার্ডস-নীনা গুপ্তার মেয়ে মাসাবার বিয়ে হয়।


