/ রাজশাহী, সর্বশেষ

রায়গঞ্জের নলকা ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফের চাল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা ইউনিয়ন পরিষদে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে হতদরিদ্র মানুষের মাঝে ভিজিএফের চাল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকালে ৭নং নলকা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে তিন হাজার ২৪০ জন অসহায়, দুঃস্থ ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে জনপ্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ রেজাউল করিম।

এ বিষয়ে রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয় সূত্রে জানানো হয়, চাল বিতরণ কার্যক্রম তদারকির জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও নিজে এ কার্যক্রম তদারকি করছেন। ভিজিএফের চাল বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম বা কারচুপি সহ্য করা হবে না এবং প্রত্যেক কার্ডধারী হতদরিদ্র পরিবার সঠিক মাপে ১০ কেজি করে চাল পাবে, এ বিষয়ে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ৭নং নলকা ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ হারুনর রশিদ, উপজেলা বিআরডি’র প্রকল্প কর্মকর্তা ও ট্যাগ অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলামসহ ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা।


