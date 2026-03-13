শুক্রবার, ১৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:২৮ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
নারীর নেতৃত্ব ও সক্ষমতা উদযাপনে জেসিআই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নারী দিবস আয়োজন অসুস্থ মির্জা আব্বাসকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত আমির সিরাজগঞ্জে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড সেনাবাহিনী সব সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থাকবে: সেনাপ্রধান ‘এই স্ববিরোধিতা কেন?’ রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিরোধিতা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেলের দাম ১০০ ডলার ছুঁইছুঁই, বিশ্ববাজারে অস্থিরতা ৬৬ বছরে ‘গর্ভবতী’ হওয়ার গুঞ্জন, যা বললেন অভিনেত্রী শঙ্কা কাটিয়ে ফিনালিসিমার ভেন্যু চূড়ান্ত হানিমুনের মাঝেই অডিও ফাঁস বিতর্ক, আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি রাশমিকার রায়গঞ্জের নলকা ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফের চাল বিতরণ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

নারীর নেতৃত্ব ও সক্ষমতা উদযাপনে জেসিআই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নারী দিবস আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১৩ মার্চ, ২০২৬


আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে “অপরাজিতার অগ্রযাত্রা” শীর্ষক এক অনুপ্রেরণামূলক আয়োজন করেছে জেসিআই বাংলাদেশ। বুধবার (১১ মার্চ) বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত রাজধানীর বারিধারার Ascott Palace Dhaka–তে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।


অনুষ্ঠানে কর্পোরেট জগত, সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও বিভিন্ন খাতের পরিবর্তনসাধক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে এক অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আয়োজনে সফল ও প্রতিষ্ঠিত নারী পেশাজীবীদের অংশগ্রহণে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা জেসিআই নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের জন্য শেখা, অনুপ্রেরণা এবং নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে।
অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী লুবনা মারিয়াম, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি’র হেড অব লাইবিলিটি অ্যান্ড ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট সারমিন আতিক, অনন্ত টেরেসের কর্ণধার তামান্না রাব্বানি, ২০২৬ গ্লোবাল ট্রেজারার জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনালের সারা কামাল এবং উইমেন ইন লিডারশিপ কমিশনের চেয়ারপারসন জর্জিনা মাতামোরোস।

প্যানেল আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন জেসিআই ঢাকা ওয়েস্টের ২০২৬ লোকাল প্রেসিডেন্ট ও সিটিব্যাংক এন.এ’র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবাহ আফরিন। আলোচনায় নারী নেতাদের অগ্রগতিতে পুরুষ সহযোদ্ধাদের (Male Allies) সহযোগিতা ও সমর্থনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।
বক্তারা বলেন, নারীদের দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। তবে টেকসই পরিবর্তনের জন্য নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। কর্মক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও পারিবারিক পরিসর—সব জায়গায় পুরুষদের সক্রিয় সমর্থন নারীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে।
অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন জেসিআই বাংলাদেশের ২০২৬ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আরেফিন রাফি আহমেদ। এছাড়াও বক্তব্য দেন ২০২৪ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমরান কাদির এবং ২০২৬ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এরফান হক।

বক্তারা জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় সবার সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জেসিআই বাংলাদেশ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বের পরিবেশ গড়ে তোলা এবং নারীদের সমাজ ও দেশের উন্নয়নে আরও বড় ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

অসুস্থ মির্জা আব্বাসকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত আমির

সিরাজগঞ্জে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড

সেনাবাহিনী সব সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থাকবে: সেনাপ্রধান

‘এই স্ববিরোধিতা কেন?’ রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিরোধিতা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

তেলের দাম ১০০ ডলার ছুঁইছুঁই, বিশ্ববাজারে অস্থিরতা

৬৬ বছরে ‘গর্ভবতী’ হওয়ার গুঞ্জন, যা বললেন অভিনেত্রী

নারীর নেতৃত্ব ও সক্ষমতা উদযাপনে জেসিআই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নারী দিবস আয়োজন

অসুস্থ মির্জা আব্বাসকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত আমির

সিরাজগঞ্জে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড

সেনাবাহিনী সব সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থাকবে: সেনাপ্রধান

‘এই স্ববিরোধিতা কেন?’ রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিরোধিতা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

তেলের দাম ১০০ ডলার ছুঁইছুঁই, বিশ্ববাজারে অস্থিরতা

৬৬ বছরে ‘গর্ভবতী’ হওয়ার গুঞ্জন, যা বললেন অভিনেত্রী

শঙ্কা কাটিয়ে ফিনালিসিমার ভেন্যু চূড়ান্ত

হানিমুনের মাঝেই অডিও ফাঁস বিতর্ক, আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি রাশমিকার

রায়গঞ্জের নলকা ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফের চাল বিতরণ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech