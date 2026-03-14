শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২৬, ১০:২১ পূর্বাহ্ন
যখন আমি অনুভব করব, তখনই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ: ট্রাম্প

আপডেট : শনিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৬
- ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরান যুদ্ধ নিয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার প্রচারিত ওই সাক্ষাৎকারে, ইরানের সাথে যুদ্ধ কখন শেষ হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, ‘যখন আমি এটি অনুভব করব, ঠিক আছে, তখন।’

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমার মনে হয় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত, সম্ভবত কোনো রকমে বেঁচে আছেন’।

হরমুজ প্রণালী নিয়েও কথা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘প্রয়োজন হলে’ প্রণালী দিয়ে তেল ট্যাংকারগুলোকে পাহারা দেবে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ‘আশা করি সবকিছু খুব ভালোভাবে এগোবে। দেখা যাক কী হয়।’

ইরান যুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহে ‘আমরা তাদের খুব কঠোরভাবে আঘাত করব’।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে তাদের এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করেছি যে তাদের পুনর্নির্মাণ করতে বছরের পর বছর সময় লাগবে’।

উপসাগরীয় মিত্রদের সঙ্গে “অসাধারণ ঐক্য” উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, ‘নিজেদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করছে তারা’।

সূত্র: বিবিসি


