এশিয়ান বিচ গেমসে ব্রোঞ্জ জয় করে দেশে ফিরেছে নারী কাবাডি দল

চীনের সানিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান বিচ গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী কাবাডি দল। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) রাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে দলটিকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করা হয়।
বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি মো. আলী হোসেন ফকির বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের অভ্যর্থনা জানান। এ সময় তিনি বলেন, বিদেশের মাটিতে দলের এই সাফল্য জাতির জন্য গর্বের এবং এটি খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম ও দেশপ্রেমের প্রতিফলন। নারী কাবাডির উন্নয়নে আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
দলের সঙ্গে দেশে ফেরেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত আইজিপি সরদার নূরুল আমিন, আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুল এহসান, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উপমহাসচিব মাহবুবুর রহমান শাহীন ও এম এ কুদ্দুস খানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
টুর্নামেন্টজুড়ে আক্রমণাত্মক ও কৌশলগত পারফরম্যান্স দেখিয়ে দলটি ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে। দলের অধিনায়ক শ্রাবণী মল্লিক বলেন, এই অর্জন ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।
