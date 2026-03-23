সোমবার, ২৩ মার্চ ২০২৬, ০৬:৫১ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ফেসবুকে রিলস-পোস্ট শেয়ার করে মাসে ৩০০০ ডলার আয়ের সুযোগ! কমলো জ্বালানি তেলের দাম পাবনায় বিএনপির দুই গ্রুপের গোলাগুলি, পুলিশসহ আহত ৩০ সুন্দরবনে অস্ত্রসহ ‘ছোট সুমন’ বাহিনীর সদস্য আটক দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক আছে: বিদ্যুৎমন্ত্রী ছুটি শেষে রাজধানীতে ফিরছেন কর্মজীবীরা, কাল খুলছে অফিস সামনে তেল ও জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে: এলজিআরডি মন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন সেনাবাহিনী প্রধান নেপালে বিকেএসপি জুডো দলের সাফল্যে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর অভিনন্দন বাহরাইনে বড় হামলাটি ‌‌‘ইরান নয় যুক্তরাষ্ট্রই চালিয়েছিল’, মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ জাতীয়, সর্বশেষ

সামনে তেল ও জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে: এলজিআরডি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা:
আপডেট : সোমবার, ২৩ মার্চ, ২০২৬

বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ দেশের জন্য কঠিন প্রভাব ফেলছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, সামনে তেলের দাম ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে যাবে।

সোমবার সকালে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের নেহা নদী পুনর্খনন কর্মসূচির উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “আমাদের সামনে ভালো সময় নেই, কঠিন সময় মোকাবিলা করতে হবে। তেলের দাম বেড়ে যাবে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। এসব সয়ে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে।”

ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করারও কড়া সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, “একটি দলের নেতারা এবার বেহেশতে নিতে পারল না, আমরা কাজ করে বেহেশতে যাব। দেশের ৯০ ভাগ মানুষ ধার্মিক, তারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা পছন্দ করে না। ধর্ম ব্যবহার করা যায় না।”

তিনি আরও বলেন, “তেল সংকটের জন্য সরবরাহ কমছে, কিন্তু পাম্প ভাঙচুর করা সমীচীন নয়। আমরা কঠোর হস্তে তা দমন করব। গায়ের জোরে আইনের বাইরে কোন কাজ করতে দেব না।”

কৃষকদের বর্তমান সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, “গম ঝড়-বৃষ্টিতে পড়ে গেছে, আলু শুয়ে পড়েছে। নির্বাচনের আগে আমরা কৃষি ঋণ মওকুফের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা সম্পন্ন করেছি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কৃষকদের সহায়তায় কাজ করছেন। ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে, সারা দেশে কয়েক কোটি নারী এতে সহযোগিতা পাবে।”

তিনি জানান, দেশব্যাপী ২০ হাজার খাল খনন করা হবে এবং সব প্রজেক্ট সম্পন্ন করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ, জেলা প্রশাসক ইশরাত ফারজানা, পুলিশ সুপার বেলাল হোসেনসহ স্থানীয় কর্মকর্তারা এবং বিএনপির নেতারা।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech