লিগ্যাল এইড-এ ২ লাখ ৩২ হাজার মামলা নিষ্পত্তি

জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার (লিগ্যাল এইড) মাধ্যমে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ২ লাখ ৩২ হাজার ২১৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
২০০৯ সাল থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত লিগ্যাল এইড-এর মাধ্যমে আইনি সহায়তার বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
এতে বলা হয়েছে, এসময়ে অসচ্ছল বিচার প্রার্থীদের ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯০৮টি মামলায় আইনি পরামর্শ সেবা দেওয়া হয়।
প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সংস্থার অধীনে সরকারি খরচে এই সময়ের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৩২২টি মামলা; দেশের ৬৪ জেলার লিগ্যাল এইড অফিসের ২ লাখ ২৯ হাজার ৭৪টি মামলা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনি সহায়তা সেলের মাধ্যমে ৮২০টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের’ অধীনে সরকারি খরচে এসব সেবা দেওয়া হয়।
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
