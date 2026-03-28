সৌদি আরবে বিমানঘাঁটিতে ইরানের হামলায় ১২ মার্কিন সেনা আহত

সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান বিমানঘাঁটিতে ইরানের হামলায় ১২ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা গুরুতর। শুক্রবার (২৭ মার্চ) এক মার্কিন কর্মকর্তা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে, সিবিএস জানিয়েছে, হামলায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত আহত মার্কিন সেনাসদস্যের সংখ্যা বেড়ে ৩০০ জনে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী জানায়, তাঁদের মধ্যে ২৭৩ জন ইতোমধ্যে দায়িত্বে ফিরেছেন। যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৩ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন।
অন্যদিকে, ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থানেও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। তেল আবিবে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক আবাসিক ভবন ও দোকানপাট। প্রাণ হারিয়েছেন একজন এবং আহত হয়েছেন ৪ জন। পশ্চিম তীরে হেবরনসহ কয়েকটি জায়গার আকাশে দেখা গেছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র।
ইরানেও অভিযান অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল। পরমাণু স্থাপনার পর শুক্রবার বড় ধরনের হামলা চালানো হয়েছে তেহরানের খোন্দাব পানি গবেষণা কেন্দ্রে।
