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/ আন্তর্জাতিক

হরমুজে একাধিক ইরানি ড্রোন ভূপাতিতের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

অনলাইন ডেস্ক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৩ জুন, ২০২৬
- এআই নির্মিত ছবি

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালীতে চলাচলরত বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে ইরান একাধিক আত্মঘাতী ড্রোন হামলার চেষ্টা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তাদের বাহিনী ওইসব ড্রোন সফলভাবে ভূপাতিত করেছে এবং প্রণালীতে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানায়, কয়েক ঘণ্টাব্যাপী অভিযানে ইরান একাধিক ড্রোন উড়িয়ে বাণিজ্যিক জাহাজে আঘাত হানার চেষ্টা করে। তবে মার্কিন বাহিনী দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সেগুলো ধ্বংস করে দেয়।

সেন্টকমের বিবৃতিতে বলা হয়, “কয়েক ঘণ্টায় ইরান বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে একাধিক একমুখী আক্রমণাত্মক ড্রোন মোতায়েন করেছিল। মার্কিন বাহিনী সেগুলো সবই ভূপাতিত করেছে। একই সময়ে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল অব্যাহত রয়েছে।”

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, “আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ করিডর এখনও উন্মুক্ত রয়েছে এবং জাহাজ চলাচলে কোনও বাধা সৃষ্টি হয়নি।”

হরমুজ প্রণালী বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নৌপথ। পারস্য উপসাগর থেকে রফতানিকৃত বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এই প্রণালীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে। ফলে এ অঞ্চলে যেকোনও ধরনের সামরিক উত্তেজনা বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তবে সর্বশেষ ঘটনায় মার্কিন বাহিনীর দাবি অনুযায়ী, ড্রোন হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রণালীতে জাহাজ চলাচল ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি।

এ ঘটনার বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ফলে মার্কিন দাবির বিষয়ে স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে ঘটনাটি মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনার মধ্যে হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আবারও আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। সূত্র: আল-জাজিরা


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